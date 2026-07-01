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El aviso de César Gonzalo: "Tenemos un nuevo episodio de altas temperaturas a la vuelta de la esquina"

Hoy se activa el aviso de nivel naranja en Andalucía y Extremadura donde podrán alcanzar los 42 ºC. Las temperaturas ascienden en la mitad sur, y por el contrario descienden en el norte. El viento volverá a soplar con fuerza en el valle del Ebro, en un dúa con lluvias débiles en el Cantábrico y posibles tormentas por la tarde en zonas de montaña del este.

César Gonzalo

La previsión del tiempo de César Gonzalo | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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Hoy encontramos el refugio contra el calor en el norte del país, aunque no durará mucho. Porque si miramos a las previsiones de largo plazo, vemos que capitales como Vitoria, Logroño, Valladolid y Zaragoza acariciarán los 40ºC de cara al próximo lunes. Es muy probable que alcancemos temperaturas muy similares a las de ola de calor de hace una semana. Ya hoy tendremos altas temperaturas en este miércoles, en el que se podrán superar los 40º en el sur.

Avisos por calor

AEMET decreta el nivel naranja en Extremadura y Andalucía por máximas, en el caso de Badajoz de hasta 42ºC. En nivel amarillo se mantiene en Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Lleida, el litoral de Tarragona y sur de Gran Canaria. El calor aumenta en la mitad sur y centro. Se prevén valores de 37º en Madrid y Murcia; 38º en Albacete; 40º en Toledo, Cáceres y Sevilla; En Tarragona rozarán los 36º al igual que en Guadalajara. Mientras tanto en el norte hoy llega un alivio térmico para dejar valores de sólo 23º en Oviedo, Santander y Lugo; 30º se alcanzarán en Valladolid y Ourense. En Canarias el calor da un respiro en casi todo el archipiélago, salvo en el sur de Gran Canaria donde podrán rebasar los 34º.

Pendientes del viento

En Zaragoza están sufriendo los efectos de un gran incendio forestal, ayer avivado por el viento llegó a afectar a unos 2.200 ha. Hoy vuelve a preocupar la previsión meteorológica, con rachas de cierzo que podrán superar los 70km/h, obligando a activa el aviso amarillo por parte de AEMET. Viento que también podrá alcanzar rachas fuertes en Canarias, especialmente en la isla de La Gomera.

Calor y tormentas

Son los dos ingredientes que de momento nos están acompañando durante los últimos días y hoy, una jornada más, nos acompañarán. Además, tendremos cielos nubosos en el norte de Canarias y en las comunidades del Cantábrico, donde podrían escaparse algunas gotas. En el resto predominarán los cielos despejados, salvo por el aumento de nubosidad a partir del mediodía en zonas de montaña del este. Hay que contar con algunos chubascos en el este de Andalucía, interior de Murcia, de la Comunidad Valenciana, Teruel y el entorno de los Pirineos. Además, no se pueden descartar en los montes de Toledo.

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