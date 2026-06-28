Avisos naranjas por lluvias y tormentas en cinco comunidades y máximas de hasta 39 grados en el sur y Baleares

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados este domingo avisos naranjas, de riesgo considerable, por lluvias y tormentas en varias zonas del norte y el noreste peninsular. Las precipitaciones pueden alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora y las tormentas podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Los avisos de mayor nivel afectan a Aragón, Castilla y León, País Vasco, Navarra y La Rioja. En Navarra y La Rioja, el aviso naranja está activado por acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas con posible granizo. En el País Vasco, el mismo nivel se concentra en la Rioja alavesa, mientras que el resto de Álava y Gipuzkoa permanecen en aviso amarillo, con acumulados que pueden llegar a los 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En Castilla y León, el aviso naranja se limita a la Ibérica de Soria. Burgos queda en aviso amarillo por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas, un nivel que también afecta a la meseta y al Sistema Central de Segovia.

Aragón también mantiene avisos por lluvias y tormentas. En Zaragoza, el nivel es naranja por tormentas con probable granizo y rachas de viento fuertes. En el resto de la comunidad, el aviso es amarillo por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas.

Avisos amarillos en el este y sureste peninsular

La lluvia y las tormentas activan también avisos amarillos en Castilla-La Mancha, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y Andalucía. En Castilla-La Mancha, afectan a Albacete, Cuenca y Guadalajara. En Murcia, el aviso se concentra en el altiplano y el noroeste.

En la Comunidad Valenciana, el aviso por lluvias afecta al interior de Alicante y de Valencia, con acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. En esas zonas también se prevén tormentas, con posible granizo y rachas fuertes de viento, un fenómeno que se extiende al litoral sur de Valencia y al litoral norte de Alicante.

En Andalucía, los avisos amarillos por lluvias y tormentas afectan a Guadix y Baza, en Granada; al Valle del Almanzora y Los Vélez, en Almería; y a Cazorla y Segura, en Jaén.

El calor sigue presente en Andalucía, Cataluña y Baleares

A los avisos por lluvias y tormentas se suman los avisos amarillos por altas temperaturas. En Andalucía, las máximas pueden alcanzar los 39 grados en la campiña cordobesa, Morena y Condado y el valle del Guadalquivir de Jaén.

En Cataluña, prácticamente toda la comunidad permanece en aviso amarillo por temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados, con la excepción del sur de Tarragona. En Baleares, el aviso afecta a Mallorca, donde los termómetros pueden oscilar entre los 36 y los 38 grados.

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