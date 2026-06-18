El mar se calienta antes de tiempo: España registra en mayo temperaturas récord en gran parte de su litoral con máximos históricos

Las aguas que bañan las costas españolas cerraron mayo con registros inéditos. Los sistemas de observación de Puertos del Estado detectaron temperaturas nunca antes alcanzadas en estas fechas en buena parte del litoral, un fenómeno que afecta tanto al Mediterráneo como a zonas del Cantábrico y del Atlántico.

Los datos recopilados durante el último mes reflejan una situación poco habitual. De los 29 puntos de medición distribuidos por la costa española, 18 registraron la temperatura más alta de su serie histórica para un mes de mayo.

Baleares lidera los registros

El valor más elevado se localizó frente a las costas de Menorca. La boya de Mahón alcanzó los 26,58 grados centígrados el pasado 27 de mayo, convirtiéndose en el registro más alto de toda la red de observación durante ese mes. A poca distancia se situó la estación de Dragonera, también en Baleares, que llegó a marcar 26,2 grados apenas tres días después.

La tendencia se repitió en otros puntos del Mediterráneo. Las estaciones de Tarragona, Valencia, Cabo de Gata o Cabo Begur también anotaron máximos históricos para estas fechas.

Un fenómeno que se extiende por todo el litoral

El calentamiento no quedó restringido al Mediterráneo. Varias boyas instaladas en el norte peninsular registraron igualmente temperaturas récord para mayo. Entre ellas figuran las ubicadas en Bilbao-Vizcaya, Cabo de Peñas, Estaca de Bares, Villano-Sisargas y Cabo Silleiro, lo que evidencia que el aumento térmico afecta a distintas zonas del litoral español.

Las estaciones costeras, situadas más cerca de playas y puertos, también reflejaron esta situación. Tarragona alcanzó los 24,5 grados y Barcelona llegó a los 24,2, mientras que otros puntos como Pasajes, Bilbao, Gijón o Langosteira registraron máximos para el mes.

La preocupación de los expertos

Los datos proceden de las redes de vigilancia marina gestionadas por Puertos del Estado, que monitorizan en tiempo real la evolución de las condiciones oceánicas mediante boyas, mareógrafos y radares costeros.

Aunque el aumento de la temperatura del mar es habitual conforme se aproxima el verano, la extensión geográfica de los récords y la magnitud de algunos registros han llamado la atención.

Los especialistas advierten de que el calentamiento del agua puede alterar ecosistemas marinos, modificar el comportamiento de determinadas especies y favorecer episodios meteorológicos de gran intensidad, por lo que consideran especialmente relevante seguir de cerca la evolución de estos registros durante los próximos meses.

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