Vota la mejor foto de los espectadores del mes de junio 2026

Junio ha sido un mes de grandes contrastes atmosféricos y de una enorme riqueza paisajística. El comienzo del verano nos ha regalado amaneceres y atardeceres espectaculares, cielos repletos de nubes con formas sorprendentes y noches en las que la Luna ha sido la gran protagonista.

Desde los icónicos molinos de viento recortándose sobre un cielo de tonos anaranjados en plena puesta de sol, hasta una delicada conjunción entre la Luna creciente y Marte sobre el cielo de Madrid, el mes ha dejado estampas que muestran la diversidad y la espectacularidad del tiempo en nuestro país. Ahora llega el momento de decidir cuál de todas ellas merece convertirse en la mejor foto del tiempo de junio.

Cada candidata captura un instante irrepetible. Entre las imágenes seleccionadas encontramos impresionantes nubes lenticulares sobre la bahía de Santander, un llamativo arco circunhorizontal iluminando el cielo sobre la costa asturiana, una luna llena teñida de rojo junto a un edificio histórico o un auténtico mar de nubes deslizándose por las laderas de Valdezcaray. También hay espacio para paisajes en los que la meteorología y la luz se unen para crear composiciones únicas, como los atardeceres manchegos o los cielos de verano que transforman por completo el paisaje.

¿Cómo participar?

Votar es muy sencillo y supone un reconocimiento directo a quienes, cámara en mano, dedican tiempo y paciencia a capturar los momentos más especiales del tiempo. Con tu elección premias a quienes esperan el instante exacto en el que el Sol se oculta tras el horizonte, a quienes madrugan para fotografiar un mar de nubes desde la montaña o a quienes permanecen atentos al cielo para inmortalizar un halo, una conjunción planetaria o unas nubes de formas extraordinarias.

Entra en la sección 'Tus Imágenes' de nuestra web, donde encontrarás las fotografías seleccionadas por comunidad autónoma.

Revisa todas las candidatas: cada imagen ha sido elegida por nuestro equipo entre las enviadas por nuestros seguidores durante el mes de junio.

Haz clic en la fotografía que más te emocione. Con tu voto ayudarás a elegir la mejor imagen de junio de 2026. Muy pronto anunciaremos la fotografía ganadora. ¡No te quedes sin participar y elige tu favorita!