Una tormenta histórica inunda Jaén: calles anegadas y personas arrastradas por la corriente

Apenas veinte minutos bastaron para extender el caos por las calles de la ciudad de Jaén. Una lluvia torrencial acompañada de abundante granizo saturó el sistema de drenaje. Las alcantarillas no daban abasto a evacuar todo el agua caída.

Con el intenso calor que tenemos en la península y una bolsa de aire frío en capas altas de la atmósfera, se forman las clásicas tormentas de verano. En esta ocasión los jienenses estaban a 33ºC a las 20:00 horas dejaron más de 30 litros por metro cuadrado en tan solo 20 minutos. Avenidas convertidas en ríos, túneles completamente inundados y alcantarillas convertidas en auténticos géiseres por los que salía agua a borbotones.

A consecuencia de la tromba de agua las temperaturas se desplomaron en cuestión de minutos, hasta 12 grados menos.

El Bomberos, Policía y Protección Civil recibieron más de 110 avisos y las imágenes de una persona siendo arrastrada por la corriente impresionan, aun así no se han registrado víctimas. Los cortes de luz y las incidencias por inundaciones fueron muy numerosos y el Ayuntamiento activó la fase de pre emergencia.

La previsión para este miércoles deja más tranquilos a los vecinos de Jaén, con cielos prácticamente despajados en su totalidad y, eso sí, una tarde de intenso calor, con 37ºC esperados a la sombra.

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