Roberto Brasero avanza que estaremos "de verano hasta el domingo"

Este próximo 29 de septiembre es el día de San Miguel y tradicionalmente alrededor de estas fechas teníamos en España un período plácido y caluroso, unos días en los que volvían a subir las temperaturas después de que hubieran bajado previamente con la llegada del otoño. Lo que se conoce como el "veranillo de San Miguel". Este año no hay veranillo que valga: directamente estamos prolongando el verano que climatológicamente ya terminó el pasado 31 de agosto y astronómicamente ha finalizado esta semana con el equinoccio. En cualquier caso no han variado las temperaturas y en todo este tiempo han sido tan elevadas que este mes de septiembre acabará siendo posiblemente de septiembre más cálido desde que hay registros con una anomalía térmica de 3°C o más respecto al promedio mensual, Y eso nos llevará a unas temperaturas superiores a los 22,1ºC de media que es precisamente la temperatura media del verano en España. Por eso este mes y estos días no son de veranillo, sino directamente de verano

¿Hasta cuándo este calor?

Todavía este fin de semana tendremos un ambiente caluroso pero no tanto como el de hoy. Este viernes, primer viernes del otoño, bajan las temperaturas en el norte de Galicia y el Cantábrico, pero van a subir aún más el área mediterránea y Andalucía. Se superarán los 32ºC en la meseta norte, los 35°C en el nordeste, interior de las comunidades mediterráneas y sur de Canarias, y los 36°C a 38ºC se alcanzarán en Extremadura y Andalucía, incluso más en el valle del Guadalquivir. En Canaria también están muy elevadas aunque en las occidentales podría caer algún chubasco, como ya ocurrió ayer.

Durante el fin de semana bajarán las temperaturas en la mayor parte del país, salvo en el Cantábrico. Aún así, seguiremos con calor intenso para la época del año. El sábado se alcanzarán 30°C a 32°C en buena parte del norte, y más de 35° en amplias zonas de la mitad sur y de Gran Canaria. Incluso, se alcanzarán 38°C a 40°C en el valle del Guadalquivir.

El domingo podría llegar un frente al noroeste que dejaría lluvias en Galicia y Asturias, y más nubes en el tercio occidental peninsular que es donde el domingo bajarán 4 o 5 grados las temperaturas máximas: de los 35ºC a los 30ºC en la zona centro; de los40ºC a los 35ºC en el Valle del Guadalquivir. Seguirán elevadas en Canarias, todavía con calima y posibles chubascos, en puntos del Cantábrico oriental (vuelve el viento sur), el valle del Ebro y el interior del área mediterránea.

La semana que viene, cambios

La semana que viene es probable que haya un cambio de tendencia en el tiempo. Vemos una potente borrasca en el Atlántico, aunque todavía no está claro su trayectoria: no parece que vaya recorrer España de cabo a rabo pero sí se colará aire frio en altura que propiciará más nubes, chubascos muy repartidos aunque no muy duraderos y, consecuentemente una bajada de temperaturas.

El lunes 28, es probable que sigan bajando las temperaturas de forma general, aunque los vientos del sur propiciarían un ascenso en Galicia y comunidades cantábricas; un viento que sur que podría soplar con rachas muy fuertes en el extremo norte. En el resto de la península tendremos un tiempo más inestable, más revuelto que en días previos, con cielos nublados en gran parte del territorio y con chubascos que podrán ser localmente fuertes y podrán producirse en cualquier punto del territorio. Serán más probables en el oeste de la península y también en el área mediterránea.

En Canarias la semana comenzará con tiempo estable y temperaturas algo más bajas que en días previos, pero seguirá el ambiente cálido en las islas. El martes se espera la llegada de un frene atlántico que dejaría lluvia en Galicia, Asturias, oeste de Castilla y León y norte de Extremadura. Con chubascos en la zona centro, área mediterránea y nordeste donde incluso alguno puede ser fuerte. Y el miércoles tendríamos ese frente avanzando ya de manera más irregular por otras zonas de la Península. Las temperaturas bajarán el martes por el norte y el miércoles por el oeste peninsular.

Se acabó la prórroga del verano: Ya no serán tan elevadas como las que tenemos pero tampoco serán frías, debido a lo altas que están todavía.