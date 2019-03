Zapatero asegura que la participación privada en Grecia es "excepcional y única"

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistido este lunes en que, después de dos o tres episodios, ha quedado claro que la eurozona "no va a dejar caer a Grecia" y ha subrayado que la participación del sector privado en el segundo plan de rescate al país heleno es "excepcional y única".

"La participación privada es sólo para Grecia, porque su volumen de deuda es extraordinariamente importante", ha señalado Zapatero en una rueda de prensa celebrada en Londres junto al primer ministro británico, David Cameron.

Zapatero ha recordado a los mercados que el acuerdo del Eurogrupo sobre Grecia es "sólido, detallado, extraordinariamente importante en lo que afecta al sector privado, cifrado, ya atribuido a cada entidad, y también en lo que respecta al apoyo de los gobiernos", esto es, al compromiso financiero para ayudar a Grecia hasta que pueda salir al mercado en condiciones razonables.

Sobre qué políticas debería seguir implementando la zona euro para ganarse la confianza de los mercados, Zapatero ha puesto como ejemplo la reducción del déficit público que ha llevado a cabo España en los últimos años, desde el 11,2% que presentaba en 2009 al 6% con el que terminará el ejercicio 2011. "Es un esfuerzo extraordinario pero imprescindible", ha subrayado el presidente, que ha recordado que España tuvo que retirar algunos estímulos públicos para poder cumplir con sus compromisos de deuda pública.

"Si no hubiéramos tenido Unión Europea, si no hubiéramos tenido zona euro ni la capacidad de coordinación, esta crisis habría tenido consecuencias extraordinariamente más graves para todos, para los que son euro y para los que no lo son", ha advertido Zapatero.

El jefe del Ejecutivo ha indicado que la recuperación económica será "larga, dura y difícil", no sólo en España, sino "en todos los sitios".

"Por ello, debemos cooperar y hacer que la Europa económica agrande el mercado único, y que la estabilidad del euro y todas las políticas en favor de un mercado más integrado nos den crecimiento", ha dicho.