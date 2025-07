Comprar en vez de alquilar: La opción de muchas familias ante la falta de oferta

Basta con echar cuentas para ver que, en muchos casos, compensa más ser propietario que inquilino. Es la conclusión a la que ha llegado David, quien se ha comprado casa recientemente: "La hipoteca era bastante más económica que el coste del alquiler. Es imposible encontrar algo decente por menos de mil euros", afirma.

Y así lo reflejan los datos. La compraventa de viviendas se disparó en mayo un 39,7% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 61.054 operaciones, su mayor cifra en este mes desde 2007, cuando se realizaron 60.032 compraventas, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El de David no es un caso aislado, es lo que buscan muchos de los que visitan las inmobiliarias en nuestro país: viviendas de segunda mano para huir del alquiler. Mercedes Blanco, de la Inmobiliaria Fincas Blanco, asegura que "las familias prefieren tener un lugar estable sin riesgos de que no les renueven el contrato o que no encuentren otra vivienda de alquiler, porque no hay oferta y, además, los tipos de interés están bajos".

Esa falta de oferta y la incertidumbre en el mercado del alquiler están haciendo que muchas personas se lancen a la compra, sobre todo en zonas periféricas o en ciudades medianas, donde los precios siguen siendo algo más accesibles.

En cualquier caso, los precios de la vivienda usada también han subido, igual que la compraventa. En mayo se compraron en España un 39,7% más viviendas que hace un año. En total, 61.054 operaciones. La mayoría de ellas, de segunda mano.

María ha vendido su piso precisamente por eso: "Vendí mi casa porque se revalorizó bastante. Con el dinero pude comprar otra mucho más grande y espaciosa". Este fenómeno se da desde hace tiempo: familias que venden para comprar algo mejor.

Los datos del INE

El aumento interanual de la compraventa de viviendas en mayo fue consecuencia tanto del repunte de las operaciones sobre pisos nuevos, que avanzaron un 42,1% interanual, hasta las 12.785 operaciones, su mayor cifra en un mes de mayo desde 2012, como de las realizadas sobre viviendas usadas, que crecieron un 39%, hasta las 48.269 operaciones, máximo desde mayo de 2022.

El 93,6% de las viviendas transmitidas por compraventa el pasado mes de mayo fueron viviendas libres y el 6,4%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres subió un 41,8% interanual, hasta las 57.172 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas aumentó un 13,9%, hasta sumar 3.882 transacciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.