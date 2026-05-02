Trump reabre el debate sobre la presencia militar de EEUU en España y crece la preocupación en Rota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a plantear la retirada de tropas estadounidenses de países aliados como España por su falta de apoyo en la guerra de Irán. Una noticia que ha reabierto el debate sobre la presencia militar de Estados Unidos en Europa y, en particular, sobre el futuro de la bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla).

En Rota, la noticia ha caído con preocupación. No es solo una cuestión geopolítica, sino el día a día de un municipio que lleva décadas conviviendo con la comunidad estadounidense y que ha construido buena parte de su economía en torno a ella. La base es uno de los principales motores económicos de la zona y sostiene una parte fundamental de la actividad local. Negocios, empleo y alquileres están estrechamente ligados a esta presencia constante durante todo el año.

Un ejemplo claro es el de los bares y restaurantes del centro, que trabajan con una clientela habitual formada por militares y sus familias. "Aquí en el día a día dependemos de ellos", comenta el dueño de un bar cercano al paseo marítimo a Antena 3 Noticias. Además reconoce que retirar las tropas se notaría "desde el primer mes".

También inmobiliarias de la zona apuntan a que buena parte de los alquileres de larga duración están ocupados por personal vinculado a la base. Esta relación constante ha permitido mantener un flujo económico estable durante todo el año, algo especialmente relevante en una localidad turística donde la temporada alta no siempre garantiza ingresos suficientes para sostener el resto del ejercicio.

Según estimaciones, la actividad asociada a la base genera cientos de millones de euros al año en la economía local y sostiene miles de empleos directos e indirectos. En caso de retirar las tropas, algunos informes calculan que podrían estar en riesgo más de 10.000 puestos de trabajo y alrededor de 700 millones de euros de impacto económico.

Más allá de las cifras, en la calle la sensación es de incertidumbre. Comerciantes y vecinos coinciden en que Rota no se entiende sin la base, que ha marcado su crecimiento durante décadas y ha convertido a la localidad en un punto clave dentro del dispositivo militar estadounidense en Europa.

Por ahora, la decisión está en el aire, pero el simple hecho de que se plantee ya ha generado inquietud en un municipio que depende, en gran parte, de esa relación estable con Estados Unidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.