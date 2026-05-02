En plena crisis de la vivienda, el Flex Living o alquiler temporal se consolida

El "flex living" o alquiler temporal crece exponencialmente en España, en los últimos seis años se han creado 43.000 unidades, ya se han invertido 1.500 millones de euros y se prevé que en los próximos años se inviertan 3.000 millones más, en total 4000 millones, según publica un reciente estudio de la consultora Coliers.

Son estudios y apartamentos de pequeñas dimensiones que se alquilan por días, semanas o meses a personas que necesitan alojamiento temporalmente. Aumenta la demanda de este tipo de alojamientos, y es en Madrid y otras grandes ciudades donde se concentra la mayor parte de la inversión y los nuevos proyectos.

Para estancias más bien cortas

Generalmente la estancia se puede prolongar hasta 12 meses y va orientado a todo tipo de público, suelen ser profesionales nómadas, personas que están haciendo una mudanza, o parejas en trámites de separación, también jóvenes que buscan flexibilidad en el alquiler y prefieren no adquirir compromisos.

La crisis de la vivienda que vivimos en España ha impulsado este modelo con fuerza.

Escasea la oferta de pisos de alquiler, no hay para todos, lo que hace que los promotores e inversores inmobiliarios vean un auténtico filón en el alquiler temporal. Es un modelo de mercado en expansión que se ha popularizado en los últimos años. Las ventaja es que el cliente reserva y paga su estancia sin necesidad de presentar ningún aval, ni hacer trámite alguno. Es rápido y sencillo e incluye los suministros como luz, agua, wifi, limpieza, lavandería, gimnasio y en algunos casos piscina. Eso sí, los precios no están al alcance de todos. Los precios oscilan entre los 1000 y los 1400 euros, según se alquile un estudio o un apartamento. Los expertos reconocen que esta modalidad no es una solución a la crisis de la vivienda en España, pero si alivia tensión en un sector de la población que busca alojamiento solo por un tiempo muy limitado.

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