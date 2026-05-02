La lluvia impulsa el turismo rural

El puente del 1 de mayo ha arrancado con una ocupación de aproximadamente un 70% en el entorno rural de Castilla y León. En este caso, el temporal de lluvias ha favorecido al turismo de interior.

"La lluvia no influye de manera negativa a la hora de venir a un alojamiento rural porque mucha gente se queda dentro de las casas para disfrutar de la vida familiar. En todo caso lo que influye es el sol porque entonces los turistas aprovechan para ir a la playa. En nuestro caso vienen a las casas rurales. Sin embargo, cuando hay lluvia también se programan distintas actividades como visitas a bodegas o al patrimonio. Los llevamos a sitios o recintos cerrados. En Castilla y León tenemos la suerte de tener diversos recursos turísticos que permiten a la gente disfrutar de un puente agradable, aunque llueva. En caso de no llover, promocionamos el senderismo, barbacoas. En definitiva, un turismo al aire libre, en la naturaleza", señala Luis Ángel Chico, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Rurales de Castilla y León.

Por otro lado, cada vez más aumenta la tendencia de realizar celebraciones, en este caso el Día de la Madre, en casas rurales. "Cada vez la gente busca más alojamientos rurales para celebrar estas fiestas, pero sobre todo ocurre con el Día de la Madre", asegura Chico.

Afirma, además, que en el caso de Castilla y León la proximidad a Madrid es algo beneficioso, sobre todo durante el puente de este año que únicamente tiene 3 días, al contrario que el año pasado en el que hubo 4. "Se trata de una situación privilegiada geográficamente porque nos permite que la gente acuda a nuestros alojamientos rurales. Si tuviéramos más días las personas tienen tendencia a buscar la playa", señala.

Sin embargo, en el otro lado de la balanza, se encuentra el turismo dentro de las ciudades de la comunidad. "Nosotros siempre esperamos llenar, pero por diferentes motivos no ha ocurrido. Lo hemos visto como todos los fines de semana. Para nosotros más que un puente es un fin de semana largo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que las reservas no son tan fuertes como nos hubiese gustado. El tiempo, la amenaza de lluvia, ha echado un poco para atrás a la gente. Sin embargo, creo que ha sido sobre todo porque este año el puente no ha sido tan largo como en otras ocasiones. Nosotros en Valladolid estamos a un 80% de ocupación. Aunque en ciudades como Segovia tenemos un 95% porque influye la cercanía con Madrid. También sucede que en estas fechas atrae mucho el sur porque llegan las ferias, eso ha influenciado en que en algunas ciudades no llegásemos al 80%", señala Javier Fernández, director de la cadena de Hoteles Enara.

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