Toxo y Méndez califican de "muy amplia" la participación en la huelga que cifran en un 77%

En una rueda de prensa conjunta, Méndez ha señalado que hoy se ha producido un gran acto de afirmación "constitucional" y democrática del pueblo trabajador español, y ha agregado que a pesar de que se han registrado algunos incidentes aislados la participación masiva ha sido una realidad. Asimismo, han subrayado que no van a cejar en su empeño para que el Gobierno abra una negociación a fin de modificar una norma "dañina" que apuesta por el empobrecimiento de la población, la destrucción de empleo y ahonda aún más en la recesión económica.

Méndez ha concretado algunas cifras de seguimientos, ha hablado de una media general menor de la aportada anteriormente, y la ha situado en un 77%. Ha precisado que en el sector de la industria y la construcción el seguimiento de un 97% -sin contar los servicios mínimos- y que en la administración pública la huelga ha tenido un seguimiento del 57%.

Por su parte Fernández Toxo ha adelantado acontecimientos y ha hablado de "culminar la jornada de huelga y culminarla bien con las manifestaciones a lo largo del día". Además se ha referido a las valoraciones que se deberían hacer mañana, un día que ha calificado de señalado por la celebración del Consejo de Ministros en el que se aprueban los presupuestos generales para 2012 y en el que Toxo considera que el Gobierno "tiene ocasión de aprobar un cambio de rumbo".

Toxo también ha criticado la falta de diálogo por parte del Gobierno: "El Gobierno habla de dialogo pero no lo práctica, no lo ha hecho con la reforma laboral antes de la aprobación, no lo está haciendo durante el conflicto y sigue insisitiendo en la propaganda".

Anteriormente, en otra rueda de prensa han comparecido los secretarios de Organización de CC.OO. y UGT, Antonio del Campo y José Javier Cubillo. Ambos han cifrado en el 85% el seguimiento de la huelga general entre los trabajadores asalariados, lo que han calificado como un dato "muy positivo" y les ha hecho hablar de "éxito" de este paro general. Del Campo ha añadido que este porcentaje disminuirá hasta aproximadamente un 75% una vez que se incorporen los datos del personal de la Administración, la Enseñanza, la Sanidad y el Comercio.

Los sindicatos han criticado el gran despliegue policial que, según ellos, hay en las ciudades y que los datos oficiales sobre la huelga los dé el Ministerio del Interior, en lugar del de Empleo, por lo que han convertido la convocatoria en un "asunto de orden público". Del Campo ha añadido que la participación durante el turno de la pasado noche ha superado "con creces" el 90% en los sectores de la recogida de basura, limpieza diaria e industria. Cubillo, por su parte, ha destacado que el consumo de electricidad era a las 09.00 horas un 24,5% inferior al del jueves de la semana pasada, según datos de Red Eléctrica citados por él.

Los dos sindicalistas han criticado que Ryanair haya intentado fletar dos vuelos que no estaban pactados en los servicios mínimos y con "irregularidades" en la contratación de las prestaciones aeroportuarias en tierra ("handling") para lo que, según UGT y CCOO, habrían tenido el visto bueno del Ministerio de Fomento. Del Campo y Cubillo han destacado que la participación en esta convocatoria supera la de la huelga general de septiembre de 2010 y han insistido en que la jornada transcurre "con normalidad". A pesar de ello, el secretario de organización de UGT ha señalado el caso de una mujer que participaba en un piquete y que ha sido agredida por un empresario con una navaja, aunque ha aclarado que la herida no tiene ninguna importancia.