Toxo defiende la huelga porque "son muchas las voces que advierten que no hay salida"

El secretario general de CC.OO afirmó en el programa 'Al rojo Vivo' de La Sexta que además que "lo que realmente está haciendo daño al país son las políticas de ajustes y la reducción del gasto cuando España lo que tiene es un problemas de ingresos".

Fernández Toxo espera que el 15-N, tras la jornada de huelga general, sindicatos y Gobierno se pueden sentar a negociar y a hablar para empezar a cambiar las cosas y confía en que será un éxito ya que "quien se juega las cosas de verdad es la sociedad" en su conjunto y no tanto los sindicatos, dado que una movilización masiva como la huelga general de mañana es una "inversión" para garantizar el futuro del país y del Estado del Bienestar.

Ante el optimismo mostrado por el Presidente del Gobierno o el ministro de Economía el líder sindical ha mostrado discrepancias: "No sé a qué país se refiere, no debe de estar hablando de España", ha contestado el secretario General de CCOO. "Todo el mundo sabe que no existen las dietas milagro. Se está utilizando el dinero público que hay de manera equivocada".

A su juicio, existe una "indignación pasiva" de la sociedad ante las actuales políticas nacionales y comunitarias que se transformará este miércoles en "participación activa" y en "exigencia" de "cambio" y otra "alternativa" para salir de la crisis. El líder de CC.OO ha destacado también que una de las exigencias de la huelga general, en caso de que persistan las actuales políticas de ajuste, es que el Gobierno central convoque un referéndum para conocer si la ciudadanía está conforme o no con su "deriva" económica.

En su intervención en la asamblea de trabajadores, Toxo ha afirmado que con las políticas de austeridad "no hay salida" a la crisis y el único camino al que conducen es a "más recesión y más paro", apuntando en que en Europa alcanza los 25 millones de desempleados y el paro va en aumento.



Respecto a España, el secretario general de CC.OO ha recalcado que cuando los sindicatos manifestaron que se superaría los cuatro millones de parados con la reforma laboral los tildaron de locos y que la previsión es que en el primer trimestre de 2013 se alcance los seis millones de desempleados.



"Hay seis millones de parados que no pueden hacer huelga aunque quieran, hay nueve millones de pensionistas que no pueden hacer huelga aunque quieran", ha recalcado Toxo, para recalcar que participar en la convocatoria de este miércoles es una "inversión" para intentar lograr una alternativa a las políticas de austeridad y mantener para las generaciones futuras el Estado de Bienestar.