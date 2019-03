Toxo cree que Trabajo busca fórmulas para maquillar los datos del paro

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, afirmó hoy que con medidas como la anunciada ayer por el Gobierno de rebajar el plazo para que los parados puedan rechazar las ofertas de empleo y formación "se intuye que se puede encontrar alguna fórmula de maquillar las cifras del paro".

En una entrevista con la cadena Ser, Toxo se refirió a las declaraciones que hizo ayer al respecto el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, a quien calificó como "un gran propagandista de la huelga general" y el "mayor activo" de los sindicatos, porque "cada vez que habla crece el rechazo a las medidas del Gobierno".

El líder de CCOO dijo que "comparte" que los desempleados tengan que hacer un esfuerzo para encontrar empleo, pero se sintió preocupado por el "argumentario" que se usa para ello, ya que considera que los parados no lo son por voluntad, sino porque se ven expulsados del mercado de trabajo o incapacitados para encontrar empleo, sobre todo los jóvenes.

En la tramitación de la reforma laboral, añadió, estádesarrollándose otra partida en paralelo "que se juega con un cuadro de aritmética parlamentaria" y que tiene "un siguiente acto" que sonlos Presupuestos Generales del Estado". Para Toxo, en esta doble partida puede haber un "damnificado", el Gobierno del socialista Patxi López en Euskadi, en alusión a las negociaciones que el Gobierno central mantenga con el PNV para sacar adelante las cuentas, aunque el líder de CCOO no fue más explícitosobre este asunto.

En cualquier caso, consideró que la reforma laboral no va a favorecer electoralmente al PSOE, entre otras cuestiones porque larecuperación económica no se va a producir en el plazo que elGobierno estima y que le permitiría "volver a recuperar el terrenoperdido". Por otro lado, Toxo acusó al Ejecutivo de "ningunear" al Parlamento por limitar los grupos de población que pueden acogerse ala ayuda de los 426 euros, cuando lo que le había pedido el Congresoes que prorrogara esta prestación y no que la modificara. En su opinión, hay que mantener esta prestación -que el Gobierno prorrogó por otros seis meses el pasado viernes- "con condiciones o sin ellas".