Los sindicatos rechazan los ajustes del Gobierno y no descartan una huelga general

Los secretarios generales de UGT y CC.OO., Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, han advertido este sábado de que los ajustes aprobados por el Gobierno "no son la hoja de ruta para salvar a España", sino para hundirla más, y han afirmado que no descartan en absoluto recurrir a la huelga general para expresar su rechazo a estas medidas.

El día después de que el Ejecutivo aprobase ajustes por valor de 65.000 millones de euros para dos años, Toxo y Méndez han dicho que este paquete de medidas es un "fraude democrático" y es "clasista" porque sólo beneficia a las élites económicas.



El líder de CCOO ha considerado el real-decreto ley de ajustes "vengativo" con las organizaciones sociales que no comparten su política y son "desleales" con el Gobierno, por lo que se les desprecia e insulta y se les dice "que se jodan".



Además supone un "golpe" a los servicios públicos y una "hoja de ruta" para empobrecer a la población, han coincido Toxo y Méndez. Ambos han criticado el "uso" que el Gobierno hizo del rey Juan Carlos, quien presidió el Consejo de Ministros deliberativo que precedió al formal, en el que se aprobó un ajuste de 65.000 millones de euros.



Para Toxo el Gobierno podría haber evitado ese "espectáculo" y el rey algunos comentarios que hizo sobre los nuevos ajustes porque sólo conocía las grandes líneas, por lo que ha pronosticado que cuando conozca todo el contenido cambiará su discurso.



Méndez ha recordado asimismo que el rey representa el valor del equilibrio. Para expresar el rechazo "absoluto" a los nuevos recortes, CCOO y UGT han convocado para el próximo 19 de julio unas 80 manifestaciones en toda España.



Méndez y Toxo han destacado además que no descartan ningún tipo de movilización, incluida la huelga general. El secretario general de CCOO ha precisado que, en septiembre, habrá una "gran movilización". "De qué tipo, ya veremos, no queremos anticipar nada porque queremos consensuarla", ha indicado Toxo, quien ha advertido de que esto "no termina en cuatro días" y "va a tener una contestación fortísima. Innovaremos".



Cándido Méndez ha avisado de que la intención de CCOO y UGT es hacer un "calendario (de protestas) que abarque hasta final de año". En cuanto a lo que supondrán los nuevos ajustes Cándido Méndez ha afirmado que su combinación provocará un aumento de las desigualdades y un agravamiento de la situación, porque el Gobierno no pretende resolver la crisis sino aprovecharla de forma "dudosamente" ética para imponer un determinado modelo ideológico en la sociedad.



Esto provocará que aumente más el paro, se sigan devaluando los salarios, se empobrezca a la población y se agrave la recesión, ha continuado. De la subida del IVA (a partir del 1 de septiembre el general del 18 al 21% y el reducido del 8 al 10%), Toxo ha ironizado con que la gente no va poder ir al cine ni morirse, al incluirse estas actividades en el gravamen más alto.



De los cambios en la protección por desempleo, Cándido Méndez ha asegurado que va a provocar un deterioro aún mayor de la situación de los parados, porque suponen para el 90 % de ellos un recorte de la prestación contributiva superior al 23 % Medio millón de desempleados, ha cifrado, van a ser los más afectados, que además son los que están en "peor situación": los mayores de 45 con subsidio y los de 52 que también reciben esa ayuda.