Los sindicatos de Iberia amenazan con convocar nuevos paros en Semana Santa

La reunión que ha mantenido este mediodía los representantes del comité de huelga y de la dirección de Iberia ha terminado apenas diez minutos después de empezar y sin llegar a un acuerdo para poner fin a la huelga convocada por los trabajadores, que mantienen que la compañía española sigue con su objetivo de plan de ajuste que implica el "desmantelamiento" de la aerolínea.



Así lo ha explicado el presidente del Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas (SITCPLA), Antonio Escobar, quien ha calificado la reunión de "meramente formal" y "sin contenido nuevo" y ha confirmado que, ante la falta de acuerdo, el calendario de huelga y movilizaciones se mantendrá como estaba estipulado.

"La mesa tiene la pata del sacrificio salarial que los trabajadores estamos dispuestos a poner, otra pata es el incremento de productividad, y la otra son ERES no traumáticos. ¿Qué le falta a la mesa? Que se establezca un calendario con compromiso de crecimiento (...). Mientras falte el compromiso de la empresa, la mesa se cae al suelo", ha explicado Escobar.



Los representantes sindicales esperan no tener que llegar a un arbitraje por parte del Ejecutivo ya que consideran que "no sería la mejor solución ni para la compañía ni para los empleados"; y al respecto Escobar ha hecho hincapié en que los contenidos del plan de ajuste lo pueden negociar entre las partes siempre y cuando la empresa muestre disposición.



En la misma línea se ha expresado el secretario de organización de la Asociación Sindical Española de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico (ASETMA), Miguel Angel Jiménez Ruiz, quien ha recalcado que no ha habido punto de encuentro entre las partes. "La compañía no ha traído ninguna postura de acercamiento, simplemente ha cumplido lo que le ha solicitado el Ministerio (de Fomento) que es que haya reuniones para intentar desconvocar pero ha venido sin ofrecer nada", ha agregado al respecto.



Iberia convocó al comité de huelga a una reunión este miércoles, en la tercera jornada de huelga de 15 días anunciada por los sindicatos representantes del 93% de la plantilla, y a la que el sindicato de pilotos Sepla tiene previsto sumarse en marzo, contra el plan de ajuste de la compañía, que implica 3.807 despidos.