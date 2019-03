Sevilla calcula más de 2,3 millones de kilos de basura sin recoger

SE COMPLICAN LAS NEGOCIACIONES

Desde hace cuatro días no se recoge la basura en la ciudad de Sevilla por ua huelga de los empleados de la limpieza. El ayuntamiento no negociará con los trabajadores mientras no cesen los actos vandálicos, que están complicando aún más las consecuencias de la protesta. En lo que va de semana se han quemado ya 24 contenedores, seis de ellos esta misma noche.