Sebastián pide al Banco de España que hable más de energía

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha pedido al gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, que hable menos de la reducción de costes laborales y más de otro coste, el de la energía, que equivale en algunos casos al 30% de las cargas de las empresas y que debería reducirse mediante medidas de ahorro y eficiencia.



"Más que de los costes laborales, ojalá el gobernador del Banco de España diga una sola frase sobre el coste energético y la importancia de las empresas de servicios energéticos (ESE)", afirmó el ministro durante la inauguración de I Congreso de Servicios Energéticos.



"Cuánto daríamos por una sola frase del gobernador de España o de los organismos internacionales sobre este asunto. Tanto hablar de costes laborales. Que hablen un sólo día del ahorro de energía", añadió, después de defender las empresas de servicios energéticos por su rentabilidad, su contribución a la reducción de la dependencia y su aportación medioambiental.



El ministro dijo además que el alza del petróleo podría generar este año un déficit comercial energético de 50.000 millones, o del 5% del PIB, lo que equivale a "tanto como los ingresos del turismo", que rondan los 49.000 millones al año.



Junto a esto, pidió a los candidatos a la alcaldía de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón y Jaime Lissavetzky, que hablen del coche eléctrico y de las ESE. "Anoche me fui a la cama con el ánimo un poco bajo, no sólo por la crisis griega, sino porque había visto el debate en televisión de los candidatos a la alcaldía y no hubo una sola mención a las ESE", afirmó.



"Entiendo que a Tomelloso no haya llegado la eficiencia energética, pero en la capital de España, por su efecto demostración, sí tiene que ser uno de los temas de campaña", añadió el ministro, quien dijo haber trasladado tanto a las negociaciones de Zurbano como a las del pacto energético esta cuestión. "Nadie nos ha comentado nada, y muy pocas obras del Plan E se han hecho con las ESE", lamentó.



Sebastián acusó al PP de "no haber hecho nada" por el ahorro de energía y recordó que en esta declaración de la renta ya se aplicarán deducciones del 20% en el IRPF por obras de ahorro y eficiencia en edificios, y que la renta de los beneficiarios se ha ampliado a 71.000 euros.



Del Plan 2000 ESE para adaptar los edificios públicos a estas prácticas, indicó, las comunidades autónomas ya han identificado 474 centros, mientras que la Administración central ha adscrito 675, sobre el total de 1.000 instalaciones previstas. La inversión total, de 528 millones, recibirá ayudas equivalentes a 80 millones, esto es, a cerca del 15%.