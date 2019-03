Los rumores de intervención del Banco Central Europeo relajan la caída bursátil

El Banco Central Europeo (BCE) se ha visto obligado a intervenir en los mercados secundarios de bonos para frenar el contagio de los problemas de deuda soberana a España e Italia y, según rumores del mercado, podría estar comprando bonos de estos dos países, lo que ha provocado un fuerte descenso de la prima de riego de las economías de la periferia de la zona euro tras varios días de fuertes subidas.



David Cano, de Analistas Financieros Internacional (AFI), señala que todo apunta a que el BCE está detrás de este descenso en los diferenciales, ya que, ante la presión vendedora de los especuladores o inversores y ante la reacción tan tardía de las autoridades, el BCE, que puede reaccionar en horas o minutos, ha comenzado a comprar deuda por el temor de las consecuencias que pueda provocar esta situación.

"Ganar tiempo y frenar el contagio"

Pese a ello, recordó que esta intervención supone sólo "ganar tiempo y frenar el contagio", y es necesario que actúen los políticos. "El BCE frena la hemorragia y ayuda a evitar el contagio pero son soluciones de muy corto plazo, hasta que los políticos tomen decisiones", incidió.



La analista de IG Markets Soledad Pellón también apunta que los mercados se han dado la vuelta porque se ha empezado a filtrar el rumor de que el BCE podría estar comprando de nuevo bonos de los países de la periferia, entre ellos españoles y los italianos. "El mercado ha asumido este rumor por válido, y entonces los bancos de los países de la periferia como los portugueses, los italianos e incluso los españoles se han dado la vuelta", añadió.



Sin embargo, también incide en que se trata de sólo "una tregua" y de un rumor por confirmar y recuerda que el mercado está "muy decepcionado" con la reunión del eurogrupo del lunes, ya que no se han tomado medidas concretas y el segundo rescate a Grecia se está posponiendo



A esto hay que añadir que la subasta de deuda en Italia de este martes no ha sido positiva, ya que ha registrado su rentabilidad más alta desde septiembre de 2008. "Al mercado le gustan las noticias buenas o malas, lo que no le gusta es que haya incertidumbre, lo que provoca mucha volatilidad y muchas ventas en la renta variable", incidió.



Fuerte volatilidad en los mercados

Según Cano, no hay "ningún argumento" que pueda justificar la "tremenda volatilidad" y no tiene "demasiado sentido" la especulación sobre la capacidad de pago de deuda de España e Italia. Sin embargo, recuerda que los mercados financieros operan en cuestión de minutos u horas y tienden a "sobrereaccionar".



Por ello, reclamó una respuesta "igual de rápida" por parte de las autoridades económicas y monetarias europeas. "Los mercados deciden en minutos, los políticos deciden en semanas. Esta diferencia de tiempo es lo que provoca estas volatilidades tremendas en los mercados financieros", añadió.



Por su parte, desde IG Markets alertan de lo preocupante que sería que la prima de riesgo alcanza la cota de los 450 puntos básicos, algo que ven poco probable en el corto plazo salvo que haya noticias realmente malas y los test de estrés decepcionen considerablemente, dado que el mercado ya espera que bastantes entidades no los pasen.



A este respecto, Cano advirtió de que no se pueden hacer similitudes con los rescates del Portugal o Grecia, ya que cada país tiene una situación económica diferente, una credibilidad diferente y se produce en el momento en el tiempo distinto. Así, por ejemplo, señala que en Italia una subida de los tipos de interés tendría un impacto muchísimo mayor porque tiene muchas más deuda que España.



Descenso de 30 puntos básicos

En concreto, la prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles a diez años respecto a sus homólogos alemanes se relajaba hasta los 351 puntos básicos, con un interés del 6,088%, tras haber marcado máximos de 383 puntos, con un rendimiento del 6,299%



Por su parte, el 'spread' de los bonos italianos a diez años se relajaba hasta 322 puntos básicos, con un rendimiento del 5,784%, tras marcar un récord de 360,6 puntos.



En el resto de emisores periféricos, la prima de riesgo de Grecia se situaba en 1.448 puntos básicos, con un rendimiento del 16,912%, mientras la de Portugal bajaba a 1.078 puntos, con un interés del 13,295%, y la irlandesa caía a 1.119,9 enteros, con un rendimiento del 13,707%.