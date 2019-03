Rubalcaba quiere pactar con Rajoy una postura común para la cumbre en Bruselas

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quiere ofrecer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy la defensa conjunta ante la UE de una política económica que incluya la creación de eurobonos, un cambio en la posición del Banco Central Europeo y un plan de crecimiento europeo.

Rubalcaba, quien telefoneará a Rajoy antes de que el presidente del Gobierno viaje a Bruselas, se ha mostrado convencido de que ambos pueden estar de acuerdo en esas peticiones, que "ayudarían a crecer a España" y ha añadido que también le planteará la necesidad de que España pida una ampliación de su plazo de consolidación fiscal, aunque en eso ha reconocido que es "más difícil" el consenso.



El líder de la oposición ha admitido también que la creación de eurobonos y los cambios en el BCE no pueden hacerse a corto plazo, pero los considera "fundamentales" para España. En cuanto al plan de crecimiento, ha apostado por aumentar los ingresos del presupuesto europeo con el impuesto de transacciones financieras y concentrar los recursos de la UE en educación, I+D y empleo juvenil.

Desde el PP creen que este ofrecimiento se trata de un lavado de imagen de Rubalcaba para hacer ver que es capaz de pactar algo. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, señaló que el presidente del Gobierno siempre llama al líder de la oposición antes de una cumbre europea y destacó que lo que debería hacer el PSOE es una "reflexión sobre la naturaleza de la oposición" que está llevando a cabo, pues se dedica a decir que no está de acuerdo en nada y rechaza todas las reformas del Gobierno del PP, que son elogiadas en Europa.

No obstante, mostró la voluntad del diálogo de su partido, aunque incidió en que Rubalcaba no tiene capacidad de alternativa y que no se puede volver a las recetas del pasado.