Rubalcaba: "Si hubiera acuerdo tendríamos un impuesto de grandes fortunas y no tocaríamos el desempleo"

El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que el real decreto-ley de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad es una "enmienda de Rajoy a Rajoy", porque deroga el Presupuesto General del Estado para 2012 aprobado hace un mes.

"Seis meses de errores de la política económica"

En el debate en el Congreso de los Diputados para convalidar el real decreto-ley, Rubalcaba ha afirmado que supone el "recorte más grande" de la historia de España. Esto es "malo" para la economía, ha advertido el secretario general del PSOE, que ha añadido que la norma aprobada el sábado es la "certificación legal de seis meses de errores de la política económica".

Según el dirigente socialista, esos errores los van a pagar los parados, los dependientes, los funcionarios y los autónomos. "Nunca tantos pagaron tanto por los errores de unos pocos. Eso es lo que estamos discutiendo hoy aquí", ha denunciado Rubalcaba.

"Campeones del debate anti-IVA"

El líder de la oposición ha recordado que ya le advirtió al Gobierno, desde la investidura del presidente Mariano Rajoy, lo que iba a pasar, que con ajustes no se sale de la crisis. Sin embargo, ha dicho que no se alegra de haber previsto lo que ha sucedido, porque el PSOE no hace la misma oposición que les hizo el PP cuando ellos gobernaban la pasada legislatura. En esta línea, Rubalcaba ha recordado al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y Rajoy que fueron "campeones del debate anti-IVA", cuando el PSOE lo elevó en la pasada legislatura.

El líder del PSOE ha recriminado a Montoro que ahora apruebe una subida "más dura" del IVA (el reducido del 8 al 10 % y el normal del 18 al 21 %) en un momento "peor", porque ahora se está en recesión y hay que preocuparse por el consumo. En sus críticas al Gobierno, Rubalcaba también ha puesto el acento en que Rajoy no ha acudido esta mañana al debate y en que se está "ninguneando" a la Cámara al no permitir que el real decreto-ley se tramite como proyecto de ley o que se conozca el memorándum que España ha de firmar con la Unión Europea para obtener un "rescate" de hasta 100.000 millones para sanear la banca española.

"Los errores del Gobierno los pagan los españoles"

"Esto es humillante" para la Cámara, ha afirmado Rubalcaba, quien ha acabado con "un ejercicio de imaginación". Ha explicado que si el Gobierno hubiera negociado en el PSOE sus nuevos ajustes lo que hubiera salido es un impuesto sobre grandes fortunas que evitaría recortas las prestaciones del desempleo y de la dependencia, entre otras. Además, sobraría dinero, ha resaltado el dirigente socialista, quien también cree que se podría haber alcanzado un pacto sobre rentas en la administración pública similar al logrado en el sector privado por los empresarios y los sindicatos.

"Hubiéramos dado un mensaje de firmeza, de responsabilidad, como usted pide, una imagen de unidad", esto hubiera supuesto "confianza en vena", ha subrayado. Según Rubalcaba, esto no ha sido posible porque "Rajoy como los malos toreros ha dicho dejadme solo y así se ha quedado". Esto ha sido un "error, lo malo es que los errores del Gobierno, y ya van muchos, los pagan los españoles", ha reiterado Rubalcaba, que ha recordado que en seis meses la prima de riesgo de la deuda española ha subido 200 puntos.