Reunión decisiva en Barcelona entre directivos de Eurovegas y el Govern

Ejecutivos de Las Vegas Sands Corporation, la compañía que planea construir el macrocomplejo de ocio y juego Eurovegas en Barcelona o Madrid, se reunirán hoy con representantes del gobierno catalán, en la recta final del proceso de elección de la ciudad que albergará el proyecto.

Esta cita llega con polémica, sobre todo después de que Iniciativa per Catalunya-Verds anunciase que recibirá con pancartas de "Eurovegas no" y "Adelson go home", colgadas en la autopista, a los ejecutivos de Las Vegas Sands Corporation que se desplacen hasta Barcelona en el proceso de elección de la ciudad que albergará el complejo de ocio, pues Madrid también es candidata.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya retó desde Nueva York a ICV a ir con sus pancartas contra Eurovegas a las oficinas de trabajo a decir a los parados que no quiere inversiones en Cataluña. .

Fuentes de Las Vegas Sands han señalado a Efe que no está previsto que el magnate Sheldon Adelson, propietario de la compañía, viaje a España, aunque sí lo hará, previsiblemente, su mano derecha y director general de la multinacional, Michael Leven, junto a otros directivos de primer nivel de la corporación.

La delegación estadounidense mantendrá un encuentro con representantes del gobierno catalán, que se celebrará, una vez más, en un contexto de máxima discreción, para evitar posibles protestas contra este proyecto, que, de ubicarse finalmente en Cataluña, se situaría en unos terrenos del Delta del Llobregat, entre los términos municipales de El Prat, Sant Boi, Cornellà y Viladecans.

En esta ocasión, sin embargo, está previsto que el portavoz del gobierno catalán y secretario general de la Presidencia, Francesc Homs, informe esta tarde en una rueda de prensa en la Generalitat del resultado de la reunión, dos horas después de que los ejecutivos de Las Vegas Sands Corporation hagan lo propio en un hotel barcelonés.

El pasado mes de febrero, el presidente catalán, Artur Mas; el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, y el titular de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, recibieron en el Palau de la Generalitat a Sheldon Adelson para tratar de convencerle de que levante en Cataluña su proyecto Eurovegas. Fuentes consultadas por Efe han señalado que Mas, Mas-Colell y Recoder podrían ser nuevamente los encargados de persuadir a la delegación empresarial, formada por más de una decena de personas, para intentar atraer el proyecto a Cataluña.