Rajoy: "La reducción del déficit y el crecimiento no son opuestos"

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha lanzado un llamamiento a sus colegas europeos de cara a defender al euro "con nitidez y claridad", garantizando la estabilidad financiera y la sostenibilidad de la deuda, instrumentos fundamentales junto al control del déficit para el crecimiento de la economía.

Ha considerado "urgente" y "prioritario" que la UE garantice la estabilidad financiera y, sin nombrarlo, ha pedido al Banco Central Europeo que actúe para que los países y las entidades financieras puedan refinanciar su deuda en los mercados.

"El principal factor de crecimiento es la estabilidad financiera, así como un mensaje nítido y contundente sobre el euro", apuntó el presidente español en el marco de la cumbre de la OTAN celebrada en Chicago al plantear la postura del Gobierno de cara al próximo consejo informal europeo.

Rajoy señaló que la cuestión de los eurobonos, así como la de la reducción del déficit no están previstas en la agenda de esta reunión, donde se hablará de las políticas nacionales, así como de empleo y de las propuestas contenidas en la 'Carta de los once'.

En este sentido, el presidente español apuntó su posición en defensa del control del déficit público, así como de las reformas estructurales puestas en marcha en España.

El objetivo es crecer y crear empleo

De este modo, Rajoy hizo hincapié en que la reducción del déficit y el crecimiento no son conceptos opuestos, ya que el objetivo es crecer y crear empleo, mientras que la reducción de los desequilibrios presupuestarios, la adopción de reformas estructurales y la estabilidad financiera son instrumentos para conseguir dichos objetivos.

"Reducción del déficit y crecimiento no son opuestos (...) No conozco a nadie que no esté a favor del crecimiento, sólo que este requiere de varios instrumentos, siendo el principal la estabilidad financiera, pero también el control del déficit", explicó.

De hecho, el presidente español se mostró "encantado" de escuchar hablar de eurobonos en el próximo consejo informal, cuestión que ha adelantado que planteará el presidente francés, Francois Hollande, aunque reiteró que "ahora lo más importante es resolver la cuestión de la estabilidad financiera".

"Ahora, lo más importante es garantizar la estabilidad financiera, que un país pueda refinanciar sus vencimientos de deuda", apuntó Rajoy, quien sugirió que "se puede hacer inmediatamente, en 24 horas puede entrar en vigor".

Así, el presidente español señaló que en el caso de los eurobonos "están bien todos los debates", aunque planteó la necesidad de "saber qué tipo de eurobonos se quiere", lo que impide su entrada inmediata en funcionamiento.