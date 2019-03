Rajoy: "España parte de una situación difícil para reducir el déficit al 4,4%"

Al término de la reunión bilateral que han mantenido en Berlín ambos mandatarios, Rajoy ha afirmado que "lo único" que había transmitido a Merkel es su compromiso con la reducción del déficit porque es un "absoluto convencido" de no gastar por encima de las posibilidades y de tener una deuda "razonable". "Creo en ello, es lo más sensato y lo más razonable", reitera.

Rajoy admite que España parte de una "situación difícil" para conseguir reducir el déficit al 4,4% del PIB en 2012, dado que las administraciones públicas gastaron el año pasado 90.000 millones más de lo que ingresaron. Además, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que este ajuste del gasto debe compaginarse con políticas que apoyen el crecimiento y la creación de empleo, de ahí las reformas anunciadas por Rajoy en materia laboral, sistema financiero, ley de emprendedores, mercado energético o formación profesional.

En su opinión, estos cuatro años serán los de las reformas económicas para preparar el futuro de España, aunque dijo ser consciente de que dichas reformas no tendrán efectos "en media hora". "Este año va a ser duro, difícil, pero estamos trabajando para poner las bases sólidas de nuestra economía", añadió.

Aumento del fondo de rescate de la UE

Rajoy tampoco ha abordado con la canciller el aumento del capital del fondo de rescate de la UE para países endeudados, tal y como han reclamado el Fondo Monetario Internacional (FMI) e Italia, con el apoyo de España, aunque Alemania lo rechaza.

"A mí lo que más me urge y lo que más me importa en estos momentos es que el mecanismo se cierre definitivamente en su conformación y ya pueda utilizarse. El mecanismo tiene también un carácter disuasorio muy importante. Probablemente cuanto más elevado sea, menos se use", ha explicado, al ser preguntado si había cambiado de opinión sobre la necesidad de aumentar el fondo tras reunirse con Merkel.

Por su parte, Merkel ha indicado que la estabilidad presupuestaria y el crecimiento "no son polos opuestos", sino que se necesitan ambas cosas y, por ello, el próximo Consejo Europeo debatirá sobre las políticas de crecimiento y empleo.

Rajoy le ha explicado las reformas en marcha y los plazos, lo más inmediato mañana, la ley de estabilidad con techo de gasto y sanciones a las comuidades que no cumplan, en febrero la reforma laboral y del sistema financiero. Además le ha adelantado a Merkel sus propuestas, que los excedentes de fondos europeos sde dediquen a generar empleo, implantar el llamado modelo austriaco un fondo que acompañe a cada trabajador en su vida laboral, y limitar los sueldos de altos directivos de entidades financieras rescatadas.



Excedentes de fondos UE para generar empleo

Tras la reunión en rueda de prensa, el presidente del Gobierno español propondrá en Europa que los excedentes de los fondos europeos se puedan aplicar a programas destinados a la generación de empleo, medida que ha sido respaldada por la canciller alemana, porque considera que podría mejorar "el empleo juvenil, la educación de los jóvenes y fomentar el crecimiento". En este sentido ha anunciado que en febrero habrá una reforma laboral con el objetivo de mejorar el desempleo juvenil.

Rajoy: "How are you, Angela?"

El deficit no ha sido uno de los temas de la reunión que ambos lideres han mantenido en Berlín. Rajoy no le he planteado a Merkel revisar los objetivos del déficit, pero ha explicado que "Estoy convencido de que tanto la reducción del déficit como las reformas estructurales no producen efectos en tres meses. Este año va a ser un año duro y difícil", aunque asegura que no le he planteado a Merkel revisar los objetivos del déficit. Por su parte la Canciller alemana ha respondido que "Nadie dice que con ahorrar basta, se necesitan reformas a largo plazo como ya ha empezado España".

La cancillería Angela Merkel recibió a Mariano Rajoy con todos los honores. "How are you, Angela?", le ha dicho Rajoy a la canciller, quien también le preguntó al español cómo estaba, pues se ha oído al presidente del Gobierno contestar con un "very well.