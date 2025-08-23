Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Multas por aparcar en la acera equivocada: el lío entre Salou y Vila-Seca

Aparcar correctamente y aún así recibir una multa. Es lo que denuncian varios conductores en Salou, Vila-seca y Cambrils, donde una simple acera separa municipios y complica el uso de parquímetros.

Imagen de dos chicos usando un parkímetro.

Claudia Justes
Publicado:

Pagar el parquímetro y acabar con una multa. Eso es lo que denuncian varios conductores en Salou y Vila-seca.

"No tenía ni idea, pero me parece de broma, la verdad", nos comenta un residente. La misma sorpresa se ha llevado Milagros, que ha venido de Madrid a pasar unos días de vacaciones. Asegura que "no es normal".

El coche está bien aparcado, el pago se ha hecho… pero en la calle equivocada. Una simple acera separa dos localidades. A un lado está Salou y al otro, Vila-seca. La aplicación no siempre lo distingue… y los conductores, con los parquímetros, tampoco.

"Aparqué, vine y saqué en este lado turístico el tique y lo puse en el coche. Eso fue hace casi 7 días, y de momento no he recibido ninguna multa. Veremos si llega en los próximos días", nos cuenta Rafael.

Y quienes más lo sufren son ellos: los turistas. Aseguran que no se dieron cuenta y que nadie les avisó. Por eso, piden: "Señalizaciones que se vean", advierte Milagros.

Otro residente incluso ve como buena solución que solo haya una acera o, si no, un solo parquímetro que valga para ambos lados de la calle.

Un problema que afecta directamente al bolsillo. Muchos aseguran que ya es caro aparcar… y más aún, si te multan por un error que no es tuyo.

"A mí, si me multan, voy a recurrir. O si no, no la pagaré", nos cuenta un joven con indignación.

Pero eso va a cambiar. Ahora, los ayuntamientos trabajan en conjunto para compartir datos, unificar criterios y evitar estas sanciones. "Hombre, está bien que se pongan en contacto los ayuntamientos para solucionarlo", nos cuenta Rafael.

De esta manera, la línea imaginaria que separa estos municipios dejará de ser un castigo para los bolsillos.

