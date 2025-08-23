Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Desempleados senior

La odisea del desempleado senior: uno de cada 5 parados de más de 55 años en Europa se encuentra en España

De los 2,7 millones de desempleados que hay en España el 30 % superan los cincuenta años.

Los cursos del SEPE para desempleados mayores de 45 años son totalmente gratuitos.

La odisea del paro a los 50 | Pixabay

Publicidad

Daniela Lorca
Publicado:

Los últimos datos publicados por el INE indican que el paro bajó en 236.100 personas en el segundo trimestre, mientras que la ocupación aumentó en 503.300 personas hasta superar por primera vez los 22 millones de ocupados. De los 2,7 millones de desempleados que hay en España el 30% superan los cincuenta años.

Perder el empleo a partir de los cincuenta resulta especialmente duro. A esa edad, la mayoría todavía arrastra compromisos importantes: la hipoteca, los hijos en plena etapa de formación o incluso el cuidado de padres mayores. En España, lo que en un principio puede parecer un bache laboral acaba, con demasiada frecuencia, convirtiéndose en un auténtico calvario: en la mitad de los casos, la búsqueda de un nuevo trabajo se prolonga durante más de un año.

Datos de desempleo

El edadismo silencia la experiencia. Las cifras no engañan. Si hablamos del desempleo de larga duración, son casi la mitad de los mayores de 50 años, un 42 % del total. Más alarmante aún: el 54,6 % de quienes superan los 50 años llevan más de un año sin encontrar trabajo. El paro de larga duración también deja datos elevados en otros rangos de edad:

  • Menores de 25 años un 19 %
  • De los 25 a los 34 años un 28 %
  • De los 35 a los 44 años un 36 %
  • De los 45 a los 49 años un 43 %

Al mismo tiempo, el perfil sénior suele acusar un déficit en habilidades digitales, lo que agrava su desventaja frente al juvenil. El fenómeno del edadismo se cuela en cada entrevista de trabajo. A pesar de esto, hay algunas empresas que buscan precisamente ese perfil más experimentado.

¿Puede obligarme un comercio o establecimiento a pagar con tarjeta si tengo efectivo?

Imagen de archivo de un datáfono

Publicidad

Economía

Los cursos del SEPE para desempleados mayores de 45 años son totalmente gratuitos.

La odisea del desempleado senior: uno de cada 5 parados de más de 55 años en Europa se encuentra en España

Varias vacas rodean el árbol 'milagro', a 17 de agosto de 2025, en Soto de Viñuelas, Tres Cantos, Madrid (España).

El "árbol milagro" de los incendios de Tres Cantos: el pastoreo, el cortafuegos natural contra los incendios

Piloto del ejército

Los pilotos de las naves que luchan contra los incendios, a punto de agotar las horas de vuelo permitidas

Antena 3 logra su mejor dato del año
Comscore

Atresmedia continúa a la cabeza en el consumo digital y Antena 3 logra su mejor dato del año

Incendio en Ávila
Incendios forestales

Así se protegen las infraestructuras clave en las zonas afectadas por los incendios

vacaciones caras
Viajes

Las vacaciones más caras de la historia: el coste medio por persona se dispara un 48%

Este verano, viajar saldrá notablemente más caro para los españoles. Según los últimos datos, el 94 % de la población tiene previsto disfrutar de unas vacaciones, pero el precio medio por persona se ha disparado hasta los 1.339 euros, lo que supone un 48 % más que el año pasado.

Zona quemada en las proximidades de Urraca-Miguel, barrio anexionado a 13 kilómetros de Ávila capital
Reclamación incendio

¿Cómo puedo recibir una indemnización si mi propiedad se ha visto afectada por los incendios?

En el caso de contar con un seguro o no, deberás seguir los siguientes pasos para poder reclamar y recibir una indemnización o ayudas para compensar las pérdidas.

Una veintena de bomberos forestales de la Región parte hacia Extremadura para seguir la lucha contra incendios

Las duras jornadas de bomberos y brigadistas: así se organizan los efectivos que hacen frente a las llamas

Los retrasos en Renfe: un problema que viene de lejos y que ahora estalla

Viajar en tren en España: por qué cada semana puede ser un suplicio para miles de pasajeros

Imagen de archivo de un datáfono

¿Puede obligarme un comercio o establecimiento a pagar con tarjeta si tengo efectivo?

Publicidad