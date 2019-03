Rajoy: "Nadie debe dudar sobre nuestro compromiso con el euro"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido de que "nadie, ni gobernantes ni instituciones, dentro ni fuera de nuestro país, debe dudar, ni sembrar dudas, sobre el compromiso de España con el euro y la integración política europea".

Rajoy ha insistido en que España cumplirá con el objetivo de déficit del 5,3 % del PIB en 2012 "porque no hay otra alternativa", aunque también ha añadido que "tampoco nadie puede esperar que en pocas semanas se resuelvan cuestiones tan largamente enquistadas en el tiempo".

El jefe del Ejecutivo ha pronunciado estas palabras durante la Asamblea del Instituto de Empresa Familiar (IEE), que ha designado hoy como presidente a José María Entrecanales, máximo dirigente de Acciona, en sustitución del presidente de Mango, Isak Andic, que ha concluido su mandato de dos años.

En este mismo foro ha recordado que el pasado mes de octubre, todavía como jefe de la oposición, contrajo una serie de compromisos como la necesidad de estabilidad presupuestaria, una reforma laboral y otra del sistema financiero. El hecho de que se estén cumpliendo tales compromisos es "la mejor prueba de que lo que hacemos no responde a ninguna improvisación", ha dicho el jefe del Gobierno.

Sí ha admitido que ante las "condiciones" que se encontraron al llegar al poder -un déficit del 8,51 en lugar del 6 % previsto- las reformas "se están haciendo más deprisa y más a fondo de lo que habíamos previsto".

Este es el mismo motivo por el que ha tenido que incumplir una de las premisas que también planteó entonces, que "subir los impuestos significaría aumentar la depresión que hoy padece nuestra economía", según él mismo ha recordado. "Sigo pensando lo mismo que pensaba entonces", ha garantizado el presidente del Gobierno, a pesar de lo que ha definido como "medidas coyunturales de subida de los impuestos durante tres años".

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que "no es agradable tomar según qué medidas, pero los españoles nos han elegido para que las cosas cambien". "Es obvio que nos hemos visto obligados a tomar medidas extraordinariamente duras porque así lo exigen las circunstancias", y por ello "no vamos a dejar de hacer todo lo necesario para hacer frente a las dificultades actuales", ha añadido.

Rajoy ha afirmado que "hay que entender" que el incumplimiento del objetivo de déficit en 2011 "ha hecho mucho daño a la economía española y ha generado muchas dudas". Pero al mismo tiempo, ha recordado, "hay quien dice que si se hace a excesiva velocidad, puede dar lugar a que afecte al crecimiento", y es por ello que "tenemos que hacer dos o tres o más cosas a la vez", lo que constituye -ha reconocido- "una de las principales dificultades" a las que se enfrenta.

El presidente ha subrayado que al comenzar la andadura del euro los países que lo integraban asumieron un equilibrio presupuestario que "mientras unos cumplíamos, otros no cumplieron y no pasó nada". "Cuando ahora unos volvemos a no cumplir vuelven los problemas", ha dicho Rajoy, que no obstante se ha mostrado "absolutamente convencido" de que "no tenemos otra alternativa" que superar la actual situación.