Rajoy sobre Bárcenas: "No me siento amenazado, ni ahora ni en ningún otro momento"

Pese a la insistencia de los periodistas Mariano Rajoy ha evitado pronunciarse sobre el ingreso en prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas y se ha limitado a decir que respeta las decisiones judiciales pero "no voy a entar más en este tema". Tampoco ha contestado a la pregunta de si sigue manteniendo que no hubo financiación ilegal en el PP durante la etapa de Bárcenas,firme en su posición contestó: "sobre ese tema ya he dicho todo lo que tengo que decir".

La única referencia a Bárcenas que se ha podido escuchar de boca del Presidente es la respuesta a una periodista que le preguntó si se sentía amenazado con Bárcenas en prisión ante lo que contestó: "No, ni ahora, ni en nigún otro momento".

Mariano Rajoy ha ofrecido una rueda de prensa al término del Consejo Europeo al que acudió con el respaldo de los socialistas españoles y en el que se han tomado diferentes medidas económicas. La que más beneficia a España es la que se firmó la pasada madrugada y que acelerará el fondo de 6.000 millones de euros dedicados a combatir el paro juvenil, de los que España recibirá 1.900 millones de euros entre 2014 y 2015.

El presidente del Gobierno se ha mostrado satisfecho de las conclusiones conseguidas y ha asegurado que "en una gran medida hemos conseguido nuestros objetivos" y lo ha hecho destacando que estas metas se han defendido con "la fuerza que nos da el Pacto por Europa, un amplísimo acuerdo de las fuerzas políticas españolas".

Rajoy ha explicado que España ha pedido en este Consejo decisiones concretas sobre tres ámbitos que ha separado en: desempleo, financiación de PYMES y la unión bancaria. Y precisamente sobre el primer bloque ha señalado que se han tomado medidas "decisivas". El jefe del Ejecutivo ha reconocido que el "principal cuello de botella para crecer en España es la falta de crédito" y ha añadido que esta es la causa por la que proyectos sólidos no salen adelante, por lo que ha considerado importante que haya "consenso de reactivar el crédito PYMES" para estimular este crecimiento de empleo.

Mejoría económica

Rajoy ha vuelto a apelar a los "brotes verdes" y aunque se ha mostrado prudente al no querer aventurar un crecimiento económico de España anterior al previsto, sí que ha destacado que "nos encontramos lejos de las dificilísimas condiciones de financiación que tuvimos que afrontar".

Además el jefe del Ejecutivo ha añadido que "hay datos positivios en la economía española, pero eso no quiere decir nada más que eso mismo" por lo que ha mantenido su previsión de que 2014 será un año "claramente mejor que 2013" y 2015 un año de "claro crecimiento". Aunque ha advertido que los españoles tardarán en "ver los efectos positivos de las reformas del Gobierno".