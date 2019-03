Rajoy garantiza que bajará el IRPF y que no quiere subir el IVA

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado hoy que bajará el IRPF, aunque no se sabe en qué fecha, al mismo tiempo que ha admitido "con absoluta franqueza" que no quiere subir el IVA. En una rueda de prensa conjunta con el canciller federal de la República de Austria, Werner Faymann, también ha defendido la decisión que tomó en 2012 de suprimir la paga extra de Navidad de los empleados públicos y ha dicho que "espera no tener que quitar nunca más la paga extraordinaria a nadie".

El jefe del Ejecutivo ha afirmado que todas estas decisiones "no tienen más objetivo que ir al crecimiento económico, crear empleo, obtener ingresos para bajar impuestos y mejorar el nivel adquisitivo de la gente". "Puedo estar acertado o no, pero no tomaré decisiones que sean malas para los intereses generales del conjunto de los ciudadanos", ha añadido el presidente, que se ha mostrado convencido de que todas las iniciativas que se están adoptando serán beneficiosas para España.

En este sentido, ha asegurado que mucha gente que ahora es crítica con sus decisiones, "y hace bien en serlo", reconocerá más adelante que no debió ser tan crítico. "Muchos lo harán, no todos, y eso es señal de que somos un país justo en emitir opiniones", ha dicho Rajoy.

Respecto a a la supresión de la paga extra de diciembre de los empleados públicos, Rajoy ha confiado en que el Tribunal Constitucional, que ha aceptado pronunciarse sobre el tema a instancias de la Audiencia Nacional, dé la razón al Gobierno y dictamine que fue legal. "Siempre que tomamos decisiones creemos que son adecuadas a la Constitución Española. Si no, no las tomaríamos, y yo espero que se nos dé la razón", ha subrayado Rajoy tras conocerse que el Constitucional resolverá sobre la legalidad de haber suprimido, con efectos retroactivos, una paga extra que se había devengado ya en parte.

El presidente del Gobierno ha insistido en que eliminó la paga de Navidad de los empleados públicos "porque en aquel momento no había más remedio", al igual que tuvo que subir el IRPF pese a no gustarle esta medida. "Un gobernante muchas veces tiene que tomar decisiones que no le gustan a mucha gente, pero si lo hacemos es porque creemos que es absolutamente imprescindible para el interés general de España", ha enfatizado Rajoy.

"Ya hemos tocado fondo"

El presidente del Gobierno ha destacado que España "ya ha tocado fondo" y ha considerado "muy positivo" que la propia OCDE reconozca que en 2014 habrá crecimiento en el país, al mismo tiempo que ha garantizado que trabajará para mejorar las peores previsiones sobre la economía. Rajoy ha puesto de relieve "una décima arriba o abajo" que todos los organismos internacionales coinciden en que España "ha tocado fondo" este año y volverá a tasas positivas el año que viene, lo que ha considerado "un dato muy relevante".

El jefe del Ejecutivo ha considerado que en todo caso la "clave" es mejorar previsiones como las que ha publicado la OCDE, a través de políticas nacionales como la reducción del déficit público y las reformas estructurales, pero también europeas. La OCDE corrigió a la baja sus previsiones sobre la economía española para este año y el próximo, en el que la salida de la recesión y "una lenta recuperación" no evitarán que la tasa de paro llegue a superar el 28 %.