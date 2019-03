Rajoy culpa al gobierno de no aportar la confianza que necesita la economía española

Mariano Rajoy aseguraba hoy que el gobierno es "incapaz de aportar la confianza que necesita la economía española para conseguir crédito dentro y fuera de España". El líder del PP hacía hoy estas declaraciones en la presentación de la candidata del PP a la presidencia del Principado de Asturias, Isabel Pérez Espinosa.

Para Rajoy, tanto Asturias como España necesitan "competitividad, crecimiento económico y empleo", para lo que es necesaria "inversión, la cual depende del crédito, y de éste la confianza".

Tras achacar al Gobierno incapacidad para aportar esa confianza, ha señalado que esto no sorprende a nadie, ya que "basta ver la historia de cambios, rectificaciones y errores en el diagnóstico". En el mismo sentido, ha augurado que el Gobierno, "que ahora está enredado no en el interés general de los españoles, sino en resolver sus propios problemas internos", no conseguirá aportar esa confianza.