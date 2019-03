Rajoy cuenta en un vídeo su experiencia ante el caos aéreo

El PP ha difundido un vídeo en el que se recoge cómo vivió el líder de los populares, Mariano Rajoy, la ausencia de controladores en sus puestos de trabajo, hecho que este viernes le mantuvo retenido en el aeropuerto de Lanzarote.



Bajo el título Los españoles nos quedamos en tierra, el vídeo recogido en el blog de rajoyenacción.com muestra cómo comunicaron al líder de la oposición que su vuelo probablemente no despegaría.

"La información que nos dan es que probablemente no salga, pero tampoco nos dicen seguro que no sale con lo cual estamos en lo de siempre", asegura Rajoy, tras conocer la noticia en compañía del presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria.



Asimismo, Rajoy, que tenía previsto pasar unos días de descanso con su familia, cuenta que su mujer y sus hijos "estaban en Madrid y se han vuelto para casa". "El problema de esto es que no sabemos cuando vamos a salir de aquí", explica.



El vídeo recoge además imágenes de los pasajeros afectados por la situación, algunos de ellos seguidores que aprovechan para hacerse fotos con el presidente de los populares.



Además, se muestra un cartel en el que puede leerse que "Viajar es un derecho de todos".



Rajoy, que mantiene una conversación telefónica asegura: "Yo ahora lo único que pido por favor se informe a todo el mundo en toda España de lo que va a pasar y pido que lo arreglen ya. No voy a entrar en ningún otro juicio de valores".



"La gente está aquí tirada por el suelo y el derecho mínimo que tienen es a ser informado y que resuelvan este problema los controladores y el Gobierno. Si en dos días no volamos que por lo menos nos lo cuenten", concluye.