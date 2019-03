Rajoy cree que España sale de la cumbre con mejor posición que con la que entró

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha asegurado que el Consejo Europeo celebrado en Bruselas ha avanzado en la consecución de un acuerdo sobre el próximo presupuesto comunitario y España sale de la cumbre con una mejor posición que con la que entró.

Rajoy ha comparecido en rueda de prensa al término del Consejo en el que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE no han logrado un acuerdo sobre ese presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020. El jefe del Ejecutivo ha restado trascendencia al hecho de que no haya sido posible porque, a su juicio, era previsible no cerrar un pacto a la primera y que fuera necesaria una nueva ronda de negociaciones para acomodar los intereses de Veintisiete países. A su juicio, las cosas "se han hecho bien" y eso le permite confiar en que pronto pueda lograrse un resultado satisfactorio.

El presidente del Gobierno ha asegurado que, en la cumbre, España ha defendido sus intereses como el "gran país" que es, pero también ha tenido en cuenta los intereses de todos los demás y los del conjunto de la Unión Europea. Rajoy rehusó hablar de cifras concretas respecto a lo que ganaría España con la última propuesta de Van Rompuy, que ha señalado que es la que ahora mismo está sobre la mesa.

En ella se fija una reducción menor de la prevista para los fondos agrícolas y de cohesión, y una partida específica para las regiones españolas de 2.800 millones de euros. El presidente del Gobierno ha señalado que esas cuestiones son importantes para España y que ese fondo concreto le satisface. Pero ha insistido en que mientras no haya un acuerdo, lo único que existen son propuestas, y sobre la última de Van Rompuy habrá contactos bilaterales en los próximos días para que vuelva a plantear otra a lo largo del mes de enero.

La previsión es que, para intentar el acuerdo, se convoque una nueva cumbre a finales de enero o en febrero de 2013. Rajoy ha recordado todas las reuniones bilaterales que ha mantenido con otros jefes de Estado y de Gobierno para debatir perspectivas, y el frente concreto que ha formado con Francia e Irlanda para la política agraria. Un asunto que ha insistido en que es muy importante para España y del que ha dicho que ha hablado con el primer ministro británico, David Cameron, y con su colega holandés, Mark Rutte, quienes, según él, lo han acogido "con simpatía". "Se trata de sumar amigos a la causa", ha dicho el presidente del Gobierno.