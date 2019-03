Rajoy asegura que el Gobierno ayudará a Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que, al igual que ha hecho con otras comunidades, el Ejecutivo ayudará a Cataluña, que ha solicitado adherirse al Fondo de Liquidez Autonómico y pedirá prestados 5.023 millones de euros.

Rajoy quiere que todos los esfuerzos se centren en reducir el déficit

Rajoy ha expresado ese compromiso en la rueda de prensa con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y ha reconocido que el Gobierno era consciente de los problemas de liquidez de Cataluña. "Ayudaremos a Cataluña como al resto", ha enfatizado Rajoy no sin antes resaltar la importancia de que todos -Gobierno central, autonomías y ayuntamientos- cumplan con sus compromisos de control de la deuda y del déficit.

El portavoz del govern, Francesc Homs, ha avanzado esa petición y ha advertido de que no aceptará "condiciones políticas" por disponer de unos recursos "que son de los propios catalanes".



Homs ha precisado que el Govern usará estos recursos -el fondo está dotado con 18.000 millones de euros- para cumplir con el déficit público al que está obligado (el 1,5 % del PIB a finales de 2012) y para refinanciar "vencimientos pendientes" de aquí a final de año.



Sobre esa petición se ha pronunciado Rajoy, quien ha recordado que "ya sabíamos" todos los problemas de liquidez de Cataluña, que no puede hacer frente a determinados vencimientos de su deuda, uno de las grandes dificultades que tiene "todo el país" y no sólo esta comunidad autónoma.



Rajoy ha explicado que el Gobierno ya está ayudando desde enero a otras comunidades desde el convencimiento de que las autonomías "son también España", y ha aseverado que el Ejecutivo que preside no se está desentendiendo de la situación de las administraciones territoriales. "No nos vamos a desentender de los problemas y dificultades de las comunidades", ha insistido.



No es la primera vez que el Gobierno ayuda a las comunidades a refinanciar sus deudas, ha dicho Rajoy, quien ha puesto como ejemplo los anticipos de tesorería para que devolvieran la deuda que tienen con el Estado o el plan de proveedores.



Entre las comunidades que han recibido ayuda, el jefe del Ejecutivo ha citado Andalucía y la Comunidad Valenciana. Rajoy ha aprovechado para recordar que "lo que nos ha traído aquí es el déficit descomunal" que se ha producido en España por haber gastado más de lo que se ha ingresado.



También se ha referido a la reunión que el próximo día 20 de septiembre mantendrá con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, con quien hablará "de todo lo que tenemos que hablar". "No se trata ahora de establecer prioridades, sino de resolver problemas, que es mi voluntad y mi obligación", ha zanjado.



Además, ha explicado que Mas le envió una carta, a la que respondió este lunes, para hablar del pacto fiscal que propone Cataluña. "Le he dicho que le recibiré, como he hecho en otras ocasiones, le escucharé muy atentamente y le daré mi opinión".



De todos modos, ha dejado claro que en lo que deben concentrarse ahora todos los españoles en los fundamental, que es reducir el déficit, seguir haciendo reformas estructurales fundamentales para crear empleo y generar crecimiento y continuar con la reestructuración del sistema financiero español.