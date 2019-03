Rajoy ve posible aumentar los fondos europeos para el paro juvenil y prevé dedicarlos a bonificaciones

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho este miércoles que dará la batalla para aumentar los fondos europeos para paro juvenil más allá de los 6.000 millones de euros acordados en la cumbre de la semana pasada, y ha confirmado que prevé dedicar los 1.900 millones que corresponden a España a bonificar los contratos juveniles por considerar que es la medida que tendrá más efectos inmediatos.

Durante su visita a Berlín para participar en la cumbre sobre paro juvenil organizada por la canciller alemana, Angela Merkel, Rajoy ha pedido a los países que tienen margen de maniobra, como Alemania, que aumenten su demanda interna para reactivar el crecimiento en la eurozona, porque sólo así se creará empleo.

"No se ha cerrado esta posibilidad, está abierta y como presidente del Gobierno español eso me interesa, me conviene y por tanto daré la batalla para que eso sea así", ha dicho Rajoy en una breve comparecencia ante la prensa al ser preguntado por la posibilidad de que se aumente el fondo contra el paro juvenil. "Creo que habrá posibilidades de conseguirlo a lo largo de este periodo del marco financiero plurianual", ha agregado.

El presidente del Gobierno ha defendido que la mejor forma de emplear los 1.900 millones que le corresponden a España es "en decisiones que produzcan efectos ya". "Ese es el criterio más importante", ha insistido para justificar que el dinero se utilice para financiar las bonificaciones y exenciones de las cuotas a la seguridad social previstas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.

"Lo más eficaz es lo que estamos haciendo, son las deducciones a las cuotas a la seguridad social, porque la seguridad social es el impuesto que más afecta al empleo, mucho más que los impuestos indirectos y que el impuesto sobre la renta de las personas físicas", ha alegado Rajoy.

"Yo creo que esto es lo mejor, lo más eficaz. Si conseguimos que se contraten jóvenes con unas bonificaciones que pueden llegar a exenciones eso para mi es lo más importante", ha insistido el presidente del Gobierno. "Todo lo que convenga a una rápida contratación, yo lo pondré en marcha", ha señalado.

Al encuentro está previsto que asistan 20 jefes de Estado y de Gobierno, entre otros, el presidente francés, François Hollande, o el primer ministro italiano, Enrico Letta. También han confirmado su participación los presidentes de la Comisión, José Manuel Durao Barroso; el Consejo Europeo, Herman Van Rompuy; y la Eurocámara, Martin Schulz, según han informado fuentes diplomáticas.

"Vamos a reunirnos en Berlín para sumar al impulso de la lucha contra el paro juvenil", ha dicho Barroso en un discurso ante la Eurocámara. Su portavoz ha explicado que se trata de que los líderes intercambien "ejemplos positivos y buenas prácticas", así como "los problemas a los que se enfrentan a la hora de reformar el mercado laboral".

La prioridad para los líderes europeos es poner en marcha la denominada "garantía juvenil": el compromiso de ofrecer a los menores de 25 años que abandonan el sistema educativo un empleo, más formación o prácticas en un plazo máximo de 12 meses. Para ello, los Estados miembros disponen de los 6.000 millones de euros -que podrían ampliarse hasta 8.000 con sobrantes presupuestarios- y también de las ayudas del fondo social europeo.

Bruselas calcula que el fondo social europeo dispondrá de 10.000 millones de euros anuales durante los próximos 7 años y espera que los Estados miembros gasten buena parte de estas ayudas también en paro juvenil.

Estrategia de empleo joven

Mariano Rajoy ya ha anunciado que sopesa dedicar los 1.900 millones de euros que le corresponden a España del fondo contra el paro juvenil a reducir las cotizaciones sociales a los contratos jóvenes. España, y el resto de beneficiarios de estas ayudas, deben enviar antes de fin de año un plan a Bruselas en el que detallen cómo pretenden gastarlas. Barroso ha dicho que enviará de nuevo un equipo de expertos a Madrid para asesorar al Gobierno.

Fuentes de Moncloa han precisado que esos programas a los que se dedicarán los fondos del empleo joven tendrán como base la estrategia de empleo juvenil que presentó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, con los sindicatos el pasado mes de febrero.

Rajoy defenderá este miércoles en Berlín el "espíritu" de los acuerdos alcanzados en Bruselas. Se trata de "ratificar" los compromisos del Consejo Europeo e impulsar las medidas aprobadas, en especial las relativas al empleo juvenil, según las mismas fuentes.

Este martes, en el Pleno monográfico celebrado en el Congreso sobre los resultados de la cumbre europea, Rajoy ha asegurado que "deben aumentar" los fondos europeos para la lucha contra el desempleo juvenil aprobados la pasada semana y ha subrayado que seguirá "dando la batalla en el futuro".

A poco más de dos meses de las elecciones alemanas, fuentes gubernamentales reconocen que la canciller quiere "visualizar" en Belín, en presencia de todos los mandatarios europeos, que está luchando contra el paro juvenil.

Malestar con la iniciativa de Merkel

La convocatoria de esta reunión por parte de Merkel sólo unos días después del Consejo Europeo y al margen de la presidencia de turno de Lituania ha provocado malestar en las instituciones europeas y en algunas capitales. El Parlamento Europeo llegó a presentar una protesta oficial por no haber sido invitado y finalmente ha logrado que asista Schulz.

"Se trata de un ejercicio de relaciones públicas de Merkel", ha asegurado un diplomático europeo. "Es para ayudar a su campaña electoral y contrarrestar la imagen negativa de Alemania como abanderada de las políticas de austeridad. Su valor añadido es cero", ha denunciado.

Por el camino parece haber quedado abandonado el plan germano-francés para aumentar los recursos contra el paro juvenil, que consistía en utilizar los 6.000 millones de euros como garantía para movilizar hasta 60.000 millones. De iniciativa, que se publicó en abril en la prensa alemana, no se ha vuelto a hablar durante las últimas semanas.