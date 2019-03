El PSOE considera que los PGE "son los presupuestos de la depresión"

La secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, ha calificado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 aprobados por el Consejo de Ministros como "los presupuestos de la depresión".



En rueda de prensa, la responsable de Economía y Empleo del primer partido de la oposición ha asegurado que los PGE de 2013 "insisten en el mismo error que los del año pasado y van justo en la dirección contraria de lo que necesita este país". Para el PSOE, los presupuestos "empobrecen más a los españoles, ponen en peligro las pensiones y no ayudan a recuperar la confianza en la economía española".

La socialista ha enfatizado que es la primera vez que se toca el fondo de reserva de las pensiones, y ha destacado que el PSOE "engrosó esa reserva desde los 15.000 millones de euros que había cuando llegó al Gobierno hasta los 67.000 millones que dejó en 2010, último año que gestionó al completo".



"Hemos afrontado cuatro años de crisis en los que hemos dotado ininterrumpidamente los recursos del fondo de reserva, porque lo más sagrado que hay es garantizar las pensiones de las personas, de las que ahora están jubiladas y de las que lo estarán en un futuro", ha recalcado la responsable de Economía y Empleo, quien ha señalado que "no se puede usar la crisis como excusa para gastar la hucha de las pensiones".



Rodríguez-Piñero ha incidido en que las cuentas para el próximo año "profundizan en la recesión y no resuelven ni el principal objetivo de este Gobierno, que es reducir el déficit". Además, ha subrayado que la "incompetencia" del Ejecutivo para resolver la crisis financiera o la gestión de Bankia "le está saliendo muy caro a los españoles".



"El próximo año nos gastaremos 10.000 millones de euros más en pagar los intereses de la deuda, una cantidad que supera los gastos en personal", ha resaltado la secretaria de Economía y Empleo de la formación política, quien cree que esa cifra es consecuencia de la "falta de credibilidad de este Gobierno". "Ni son creíbles los presupuestos ni lo son tampoco las previsiones económicas para 2013 que han presentando, donde se cifra la caída del Producto Interior Bruto (PIB) en el 0,5%, cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) la estima en el -1,3%", ha recalcado Rodríguez-Piñero.



De esta forma, el PSOE ha anunciado que va a demostrar que otras cuentas son "posibles" con las enmiendas que presentará una vez que los PGE lleguen al Congreso de los Diputados. "Se puede hacer una política económica más justa, más eficiente y que, por la parte de los ingresos, sea más distributiva y eficiente recaudando de los que más tienen".



Inmaculada Rodríguez-Piñero ha aseverado que la creación de una autoridad fiscal independiente para revisar las cuentas de las administraciones públicas es una condición impuesta por la UE en el Memorándum de Entendimiento (MOU) firmado con España, "y no una decisión propia, como quieren hacer ver".



La responsable de Economía y Empleo ha destacado que, con esta nueva figura, "la Troika quita competencias al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, igual que ya se las quitó anteriormente al ministro de Economía, Luis de Guindos", aunque ha admitido que no le extraña "nada". Asimismo, ha indicado que el PSOE va a esperar a conocer la "letra pequeña" de los PGE para saber "por dónde va a recortar el Gobierno, porque, de momento, solo han anunciado un duro ajuste".