El proyecto urbanístico del 'Pocero Bueno' se derrumba

Saltos de alegría, abrazos y lágrimas. Era la emoción de las más de dos mil trescientas personas que en 2008 hicieron varios días de cola, soportando el frío noviembre de la localidad madrileña de Fuenlabrada, para conseguir una vivienda a un precio económico.

Tiene problemas para construir las 2.300 viviendas que prometió a precios muy económicos en varias localidades madrileñas.

Pero el sueño no se ha cumplido, porque las viviendas de unos dos mil no se están pudiendo construir al precio prometido por Moreno. No ha conseguido financiación para poder edificar. Reconoce que ha tenido que gastarse el dinero de unos 300 cooperativistas para cumplir los requisitos que le exigía una caja para concederle el préstamo.

José Moreno, conocido como el Pocero Bueno o el Robin Hood de la vivienda, no teme que la gente que haya confiado en él cambie de opinión. Asimismo, asegura que tratará de conseguir financiación. Hasta entonces, unos dos mil cooperativistas seguirán esperando que les construyan sus viviendas