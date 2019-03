Alberto Fabra: "Algunos pensaban que la administración era un saco roto"

Fabra ha repetido de principio a fin su argumento para llevar a cabo el cierre del medio de comunicación público: "La responsabilidad de un gobierno es priorizar los recursos y en nuestro caso son educación, sanidad y servicios sociales". El presidente puso el mismo ejemplo que antes utilizó en OndaCero: "no puedo decirle a un ciudadano que voy a cerrar un colegio por tener que pagar una televisión".

Sin dar nombres ha atribuido la responsabilidad de esta situación primero a la sentencia, "no tenemos 40 millones para hacer frente a la readmisión de todos esos empleados", pero también al propio ente que no aceptó ninguna de las propuestas planteadas con anterioridad por lo que ha asegurado "el cierre es innegociable, no podemos asumir el coste de esta televisión". Además explica que plantearon el ERE porque solo con la reducción podíamos hacer sostenible el nuevo modelo.

En dos ocasiones ha repetido que "algunos no se han dado cuenta de lo que es la situación de la administración", aludiendo de nuevo a todas las medidas que se plantearon anteriormente y añade "pensaban que era un saco roto". "Nosotros hemos hecho las cosas lo mejor posible, hemos pedido consejo y lo hicimos buscando la posibilidad de acoplar esa radio televisión valenciana a los momentos actuales. La única solución era reducirla para poder hacer frente a ese coste", ha explicado.

Fabra ha mantenido que hace dos años el medio costaba 183 millones de euros y que el presupuesto diseñado era la tercera parte, pero reitera con la readmisión que dicta la sentencia "no nos queda otra opción que el cierre".

El proceso de desaparición del medio de comunicación se hará de forma rápida. Aunque Fabra no ha dado un dato concreto de lo que supondrá el coste del cierre ha estimado que se asemeja a lo que "puede suponer un año de mantenimiento de la propia televisión", y añade "no tenemos cuantificado el detalle, esos números se están haciendo ahora".

Fabra afirma que es consciente de lo que representa Canal 9 para los valencianos, pero dice "estamos en una situación en la que todo el mundo ha tenido que renunciar a algo". Además ha anunciado que la Directora General presentará su dimisión.