La portavoz de Afectados por las Hipotecas llama "criminal" al representante de los bancos

La Comisión de Economía del Congreso ha vivido un momento de tensión esta tarde cuando la portavoz de Afectados por las Hipotecas, Ada Colau, ha calificado al representante de la Asociación Española de la Banca, que acababa de intervenir, como "criminal" y "cínico".

"No me he quitado el zapato y se lo he tirado porque he creído que era importante quedarme aquí para decirles lo que pienso, pero este señor es un criminal y como tal deberían de tratarlo", ha afirmado Colau a los diputados.

Exige que se apruebe la dación en pago retroactiva y una moratoria para los desahucios

A pesar de la llamada al orden, la portavoz de la Plataforma no ha retirado el calificativo. En su comparecencia en el Congreso, Ada Colau ha asegurado que España es el país que más desahucia, y por eso ha pedido aplicar la dación en pago retroactiva. Además, ha amenazado a los diputados con señalarles públicamente si no aceptan sus demandas.

La representante de la plataforma ha afirmado que en la normativa sobre ejecuciones hipotecarias se da un "desequilibrio de responsabilidades" entre deudores y entidades financieras y ha calificado la situación de "estafa generalizada".

Colau, que ha comparecido ante la Comisión de Economía del Congreso dentro de la ronda de declaraciones de expertos durante la tramitación de la ley para paliar los desahucios, ha pedido que las reformas previstas incluyan medidas "urgentes", entre las que mencionó la dación en pago retroactiva y una moratoria inmediata de todos los desahucios de vivienda habitual de deudores de buena fe.