Policías y bomberos se manifestan ante el Congreso por los recortes a los funcionarios

Unos 400 funcionarios, la mayoría policías nacionales, bomberos de Madrid y representantes de otros colectivos, se han concentrado delante del Congreso de los Diputados en contra de las medidas de recorte anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y han pedido su dimisión.

Decenas de personas han permanecido durante una hora delante de la Cámara Baja manifestándose en contra de los ajustes y han arremetido contra Rajoy y contra los diputados.

Al haber ocupado parte de la calzada, en la carrera de San Jerónimo, la policía se ha visto obligada a cortar el tráfico durante más de media hora. Policías, bomberos ataviados con sus cascos de faena y camisetas con el lema "Bomberos de Madrid bajo mínimos", profesores, desempleados y trabajadores de otros colectivos han estado coreando consignas como "Tenemos familia", "El próximo parado que sea un diputado o "Derechos laborales y sociales".

Han cantando también "Hasta los huevos, estamos hasta los huevos" y algunos, en declaraciones a los periodistas, han dicho que los ciudadanos tienen que salir a la calle y "estar dispuestos para la lucha". "Yo no digo que no se tengan que hacer ajustes, pero primero que los políticos se bajen el sueldo", ha señalado una joven, quien ha dicho que no pertenecía al movimiento del 15-M ni había sido convocada hoy por ninguna organización y se mostraba dispuesta a acudir cada día al Congreso para denunciar.

Tras protestar frente al Congreso de los Diputados, alrededor de 300 de funcionarios se han concentrado ante la sede nacional del PP, en la calle Génova de Madrid, para seguir expresando su malestar por recortes anunciados por el Gobierno y, en particular, por la supresión de la paga de Navidad de los empleados públicos.

Los manifestantes no han portado ninguna pancarta ni han exhibido banderas, aunque muchos de ellos han hecho sonar silbatos y bocinas constantemente. La sede del Partido Popular ha permanecido en todo momento fuertemente custodiada por agentes de las unidades de intervención policial. Precisamente, como hay policías entre los concentrados, muchos de ellos han animado a sus compañeros a sumarse a la marcha y han charlado de forma distendida con los uniformados. Después de las protestas, el grueso de los participantes se ha disuelto pacíficamente.

Antes de ellos, a mediodía, otros funcionarios, esta vez de la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial se han concentrado también a las puertas de la sede del PP para protestar por los recortes anunciados por el Gobierno. Unas 200 personas, muchas de ellas con camisetas amarillas donde podía leerse "Sin Justicia no hay derechos, no a los recortes" han permanecido durante más de 20 minutos ante el edificio del Partido Popular, donde han entonado numerosos cánticos y coreado proclamas como "ahí está, la cueva de Alí Babá".

Asimismo, un colectivo de 'indignados' ha realizado una manifestación espontánea y no autorizada a primera hora de la tarde desde la Puerta del Sol dirección Congreso de los Diputados, que ha sido frenada por la Policía, según han indicado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press.

También ayer, en cuanto Rajoy adelantó en el pleno de la Cámara las nuevas medidas de ajuste que se disponía a adoptar, entre ellas la supresión de la paga extra de Navidad a los empleados públicos y la subida del IVA, decenas de personas acudieron a las puertas de la Cámara para protestar por las medidas.