Polémica por la obligación de registrar los gallineros particulares en Galicia

La obligación de dar de alta los gallineros, incluidos los que están destinados al autoconsumo, ha generado una gran polémica en Galicia. Los dueños de los corrales deben inscribirlos en un registro de explotaciones de ganadería independientemente del número de animales que tengan. La finalidad de esta medida de la Xunta de Galicia -y que entró en vigor el 1 de enero de este año- busca tener un control de estas pequeñas explotaciones por si en algún momento surge algún brote de alguna enfermedad relacionada con las aves, como pudiera ser la gripe aviar.

Las quejas no han tardado en llegar y los particulares tildan esta medida de "burocracia excesiva". Como, por ejemplo, Ángel, que en su corral tiene una docena de gallinas: "Para consumo propio, es a lo que está destinado. Aquí no vendemos los huevos que tenemos ni las gallinas". Cree que es desmesurada esta norma: "Me parece una tontería, una forma más de exprimir el agro, que no da para más. Por tener diez gallinas, para dos huevos que ponen…".

No obstante, si no se lleva a cabo este trámite y se realiza una inspección, el dueño se puede enfrentar a una multa de por lo menos 600 euros y se le podría impedir la compra de pollos para reponer su corral.

Baja la venta de gallinas

No solo los particulares han notado las consecuencias de esta medida. También las tiendas agrícolas han sufrido una bajada en las ventas de gallinas en plena época de reposición. "Se está notando porque la gente está cogiendo una psicosis por si van a multar. Entonces no compran. Se ponen normas y trabajas a la gente mayor, que las tiene por hobby y las termina dejando porque les parece una burocracia tonta", indica José Barreiro, gerente de Agrofer -un negocio dedicado a la venta de productos para el campo-.

Por el momento, más de 40.000 gallineros han sido registrados ya. Pero para aquellos que todavía no lo han hecho, las solicitudes pueden presentarse en las oficinas rurales de la Xunta de Galicia o por vía telemática.

El trámite ante la administración autonómica es gratuito. En cada solicitud hay que especificar el número de aves, la localización del corral y el sistema de cría -es decir si están a cubierto, al aire libre o en un sistema mixto-.

Gripe aviar, entre las enfermedades que pueden padecer las gallinas

El virus de la gripe aviar es mortal para las aves de corral, pero al parecer, está siendo menos grave en los mamíferos. Sin embargo, esta enfermedad se extiende cada vez más a los mamíferos, generando preocupación por la transmisión humana.

El año pasado, los científicos confirmaron que la enfermedad ha entrado en una fase preocupante y que el virus ha saltado de las aves a los mamíferos, algo que acerca la transmisión entre humanos. Si eso ocurre, los humanos no tendríamos inmunidad y podríamos entrar en una situación de pandemia parecida a la del coronavirus, aunque no existen muchos estudios en la actualidad sobre este posible escenario.

