El virus de la gripe aviar, presente en leche de vaca: ¿hay riesgo para las personas?

El centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunció un caso de gripe aviar en una persona que tuvo contacto con vacas lecheras presuntamente infectadas con el virus. El aviso se conoció a principios del mes de febrero de 2024 y desde entonces el foco se ha puesto en la lecha pasteurizada.

El virus de la gripe aviar es mortal para las aves de corral, pero al parecer, está siendo menos grave en los mamíferos. A principios de abril, el gobierno estadounidense informó de casos de la enfermedad en siete rebaños lecheros en Texas -el mayor productor de ganador de EE.UU- y en una persona que tuvo contacto con vacas, lo que lo convierte en el estado más afectado por los primeros brotes.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó por primera vez el 25 de marzo que una vaca y la leche de dos lecherías de Texas dieron positivo en gripe aviar, junto con la leche de dos lecherías de Kansas. Después confirmó casos en otros rebaños de Texas y también en Nuevo México, Michigan e Idaho, con una cepa "muy similar" a la encontrada en Texas y Kansas.

La gripe aviar se extienden cada vez más a los mamíferos, generando preocupación por la transmisión humana.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos afirma que la transmisión de vaca a vaca es un factor en la propagación de la gripe aviar en los rebaños , pero aún no sabe exactamente cómo se está propagando.

A pesar de la incertidumbre sobre la transmisión, el USDA no ha impuesto cuarentenas. El ganado infectado parece recuperarse, mientras que la gripe aviar suele ser letal para las aves de corral.

Leche pasteurizada, ¿en segura?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos informó el martes que muestras de leche pasteurizada habían arrojado resultados positivos a trazas del virus de la gripe aviar que ha infectado a las vacas lecheras.

La FDA señaló que el material no está activo y que los hallazgos "no representan virus reales que puedan ser un riesgo para los consumidores", aunque la investigación sigue abierta y los resultados de las pruebas adicionales se publicaran en las próximas semanas.

Dejan claro que la leche comercial es segura: "No hemos visto nada que pueda cambiar nuestra evaluación de que el suministro de leche comercial es seguro", señaló la FDA en un comunicado. Investigadores piensan que es "muy posible" que la pasteurización inactive a virus como el H5N1 detectado en leche cruda.

"El proceso de pasteurización ha sido beneficioso para la salud pública durante más de 100 años. La pasteurización es un proceso que mata bacterias y virus dañinos calentando la leche a una temperatura específica durante un período de tiempo determinado para hacer que la leche sea más segura. Incluso si se detecta virus en la leche cruda, generalmente se espera que la pasteurización elimine los patógenos a un nivel que no represente un riesgo para la salud del consumidor. Sin embargo, la pasteurización es diferente a la esterilización completa; la esterilización prolonga la vida útil, pero no es necesaria para garantizar la seguridad de la leche. Si bien la leche se pasteuriza, no se esteriliza, este proceso ha ayudado a garantizar la salud del público estadounidense durante más de 100 años al inactivar agentes infecciosos", recoge el comunicado de la FDA.

El anuncio se produce casi un mes después de que se tuvieran datos de un virus de gripe aviar que ha enfermado a millones de aves y también se ha detectado en vacas lecheras de al menos ocho estados. Hasta la fecha, dos personas han contraído gripe aviar en Estados Unidos. En el último año, un trabajador de la industria láctea de Texas que entró en contacto directo con una vaca infectada.

Ojo a la leche cruda

La FDA recomienda a los consumidores evitar consumir leche cruda (leche que no ha sido pasteurizada). Debido a la limitada información disponible sobre la posible transmisión del virus H5N1 a través de la leche cruda.

También ha recomendado a la industria que no fabrique ni la venda. Y a los productores que tomen precauciones "para que la leche desechada no se convierta en una fuente de mayor propagación" del virus de la gripe aviar. Entre estas recomendaciones se encuentra, el tratamiento térmico, la pasteurización, etc.

Los productores de leche estadounidenses también han prohibido las visitas, están talando árboles para disuadir el aterrizaje de aves silvestres durante la migración y desinfectando los vehículos que ingresan a sus tierras.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. dijeron que el riesgo para los humanos sigue siendo bajo, pero han pedido realizar pruebas a los trabajadores agrícolas potencialmente afectados.

Brote de gripe aviar en vacas: ¿hay que preocuparse?

El caso de Texas es la segunda vez que se confirma la gripe aviar en un ser humano en los Estados Unidos, y el primero ocurrió en 2022 en Colorado. El único síntoma del trabajador fue la conjuntivitis.

Según 'Reuters', el virus H5N1 no es capaz de propagarse fácilmente entre humanos, pero los científicos han estado alerta ante cambios que podrían facilitar la propagación humana y provocar una pandemia.

Tampoco hay que preocuparse por el riesgo de que la leche contaminada llegue a los consumidores, según el Departamento de Agricultura de EE.UU. Además, el país norteamericano cuenta con una reserva de vacunas contra la gripe aviar compatibles con la cepa que circula actualmente, así como antivirales que podrían usarse para tratar infecciones humanas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com