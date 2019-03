La UE se plantea intervenir en los presupuestos de los países miembros

La Unión Europea se plantea reforzar sus poderes para intervenir directamente en los presupuestos nacionales de los Estados miembros y suspender el derecho de voto de los que no apliquen los ajustes pactados, así como la creación de eurobonos, como recetas para reforzar el gobierno económico de la eurozona y combatir la crisis de deuda, según ha anunciado este miércoles el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.

Van Rompuy ha anunciado que presentará un primer borrador con propuestas para reforzar la eurozona a la cumbre de líderes europeos que se celebrará a principios de diciembre. Su objetivo es que las medidas, que según ha dicho podrían requerir una reforma del Tratado, se aprueben de forma definitiva en marzo o junio de 2012.

Por lo que se refiere a la mejora de la disciplina fiscal, el presidente del Consejo Europeo ha explicado que se plantea si "debemos ir más allá en el automatismo de las sanciones previstas en los procedimientos de déficit excesivo" o "establecer en casos extremos nuevas sanciones como la suspensión de los derechos de votos, la suspensión de los fondos estructurales u otros pagos". También sopesa "dar poder a una autoridad central para que intervenga en los procedimientos presupuestarios nacionales".

Propuestas del Eurogrupo

El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, ha propuesto este miércoles ante el Parlamento Europeo que sus sugerencias sean más "políticas".

"No creo que si queremos tener un verdadero gobierno económico europeo los únicos en estar presentes deban ser los ministros de Economía y Hacienda" de los países del euro, ha señalado Juncker ante el pleno de la Eurocámara. "El gobierno económico no es solo la cuestión presupuestaria. Me gustaría que el debate fuera más político", ha añadido.

El presidente del Eurogrupo ha propuesto asimismo que los países con déficit excesivo o que hacen uso de la solidaridad europea puedan comparecer ante el Parlamento Europeo "para poder dar explicaciones".

Juncker, quien es a la vez primer ministro y titular de Finanzas de Luxemburgo, terminará su mandato el año próximo. A este respecto, ha señalado que el próximo presidente "podrá ser permanente" y que tampoco tiene por qué ser, como en su caso, un titular de Finanzas de la propia Eurozona.