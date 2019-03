Pisos a menos de 60.000 euros en Seseña

Residencial Francisco Hernando. Una de las mayores obras privadas de la historia de España. Así sigue siendo en el plano general, una macrourbanización en medio de la nada. El zoom nos permite ver que las cosas han cambiado por aquí. Hace tiempo que esto no es ya la urbanización fantasma de la que tanto se habló. Y en los últimos meses ha recibido además una pequeña avalancha de nuevos vecinos que dicen cosas como ésta:

"¿Cómo es tu casa? 4 habitaciones, 2 baños... Pero tú necesitas tanto espacio? No. Pero cuando vine, eran ó 2 ó 4, y dije, mejor que sobre"

A los nuevos habitantes de Seseña les sobra espacio porque están comprando por precios de hace mucho tiempo. Este es el piso estrella: "Son 77 metros cuadrados, 2 habitaciones, 2 baños.. Y el precio? 55.250 euros. Pero... y garaje y trastero incluído"

Sólo hay 2 requisitos: comprar antes de final de año y financiar solo la mitad ¿Cómo es posible?: "Es su precio de mercado, actualmente. Compensa mucho más que tener una cartera de stock improductivo que no rinde en este momento" asegura Javier García del Río, Director del Negocio Inmobiliario de un banco.

Estos bloques empiezan a llenarse. Nuevos vecinos por menos de 60.000 euros, que compartirán barrio con los vecinos de aqui, a poco más de 200 metros y que pagaron hace 5 años hasta 4 veces más. Es el caso de Laura que muy optimista le da la vuelta: "Si te paras a pensarlo, fastidia que tu hayas pagado mas, pero por otro lado, muy bien, porque así el barrio sube para arriba. Lo importante es que se llene"

Ellos compraron a un buen precio en su momento, pero claro nada que ver con las gangas de ahora: "Imaginate, un fastidio. Claro, mucho mas barato" "Hombre te da rabia, porque piensas si me hubiera esperado unos años. Pero a lo mejor si me hubiera esperado, no me hubieran dado la hipoteca" "Pues que nos tenemos que aguantar, a ver"

La ciudad del pocero, se llena. Y qué queda de Francisco Hernando por aqui? Pues la rotonda de sus padres. El parque con el nombre de su mujer, y una obra inacabada que asegura, culminará algún día.