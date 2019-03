Piqué: "El problema no es la deuda, sino que no se está creciendo"

El presidente de Vueling y del Círculo de Economía de Cataluña ha analizado en Espejo Público la actualidad económica. El ex político considera que "el principal problema no es tanto la deuda, sino que no se está creciendo, por lo que hay que hacer lo necesario para volver a crecer".

"No me gusta la palabra endurecer, prefiero hablar de dar flexibilidad, de libertad de trabajo. La rigidez va contra el empleo, y la prueba la tenemos en nuestro país, ya que duplicamos la tasa de paro de la Unión Europea y no creo que eso corresponda al ADN de los españoles o a una maldición bíblica, sino porque desde el punto de vista institucional nuestro mercado de trabajo no funciona como el de los demás, y eso es lo que hay que abordar", ha explicado Piqué respecto a la reforma laboral.

"Tenemos un gravísimo de restricción de crédito que sólo se va a poder solventar si se profundiza mucho más en la reforma de nuestro sistema bancario y crediticio y el de las cajas de ahorro", ha insistido.

"Cuantificar la creación de puestos de trabajo es un error porque no se puede hacer desde la voluntad política, desde ahí tú puedes crear condiciones favorables a que se cree empleo, pero éste se genera en la actividad económica y las empresas. El Gobierno tiene que hacer las reformas necesarias, ser riguroso en el gasto, hacer cosas que permitan que la economía vuelva a crecer" ha sostenido el presidente del Círculo de Economía catalán.