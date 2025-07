Los turistas extranjeros, sorprendidos con la avería en los trenes entre Madrid y Andalucía: "No sabemos si esto es normal"

Uno de julio, hora punta en Santa Justa. Los trenes ni entran ni salen de la estación de Alta Velocidad de Sevilla. La avería en la catenaria que dejó anoche a varios trenes parados en mitad de la nada, continúa a esta hora, y la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía sigue suspendida.

La situación es de 'caos total'

La incidencia coincide con el primer día de vacaciones para muchos españoles, y con una ola de calor que afecta a media España. De hecho, la imagen en Santa Justa es de cientos de pasajeros con sus abanicos, a la espera de si su tren sale o no. Se quejan de que nadie les está proporcionando información y de que la situación es de 'caos total'.

'No me han dicho nada, solo que no hay circulación', nos cuenta Loli. Lleva desde primera hora esperando en la estación. 'Estoy enfadadísima', asegura.

José Antonio está en la misma situación: 'lo que han anunciado por megafonía es que el tráfico está cortado hasta nueva orden'. Mientras grabamos estas entrevistas, suena la megafonía. Informan de que la situación sigue igual y de que todo está cortado hasta nuevo aviso.

'No hay ni siquiera dónde sentarse'

El caos en los trenes también ha pillado por sorpresa a muchos turistas extranjeros que disfrutaban estos días en Sevilla. María, de Perú, está en Santa Justa con su marido: 'No nos dicen a qué hora sale y no hay ni siquiera dónde sentarse'. Se queja, además, del calor y de que 'nadie tiene nada previsto con estas temperaturas'.

En Santa Justa también se encuentra María, de Argentina. Asegura que lo único que sabe de información es lo que se escucha por megafonía, 'pero no se entiende'. Su marido nos cuenta que es la primera vez que vistan España y dicen estar 'sorprendidos'. 'No sabemos si esto es normal o no', asegura.

La avería también ha pillado a un equipo de Antena 3 Noticias, que estaba cubriendo la cumbre de la ONU en Sevilla, y que sigue esperando al tren que les llevará de vuelta a Madrid a lo largo del día.

Más de 15 horas atrapados en un tren

Pero la peor parte se la han llevado los pasajeros de dos trenes. Uno de Renfe, que hacía la ruta de Madrid-Málaga y que se ha quedado atrapado en La Sagra. Los viajeros han pasado toda la noche en el tren, y han sido remolcados esta mañana a Madrid. Dentro de ese convoy, viajaba una pasajera de 84 años, que ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario de Toledo al sufrir una insuficiencia respiratoria. En ese convoy también iba Emilio. Nos cuenta que acaban de ser remolcados hasta la estación de Atocha, en Madrid. Ahora, les toca esperar para coger otro tren que les lleve, de vuelta, a Málaga.

A esta hora, sigue parado otro convoy, de la compañía Iryo, en la estación de Puertollano, que cubría la ruta entre Sevilla y Barcelona. Los pasajeros han podido entrar y salir del convoy durante toda la noche, pero todavía no han sido remolcados.

Silencio del ministro Óscar Puente

El ministro de Transportes, Óscar Puente, todavía no se ha pronunciado sobre esta avería. Su cuenta de X permanece en silencio desde hace 24 horas, y tampoco está previsto que de explicaciones a lo largo del día.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com