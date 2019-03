El PP pide al Gobierno que explique los apoyos a la reforma de la negociación colectiva

El PP pidió este jueves al Gobierno que explique las "razones ocultas y finales" del apoyo que recabó el miércoles del PNV y CiU para salvar la votación de la reforma de la negociación colectiva gracias a sus abstenciones.

"Ya nos explicará el Gobierno cuáles son las razones ocultas y finales del apoyo que recabó ayer 'in extremis' a última hora", afirmó el coordinador de Relaciones Internacionales del PP, Jorge Moragas, a su llegada a la reunión del Partido Popular Europeo (PPE), a la que no pudo asistir el presidente del partido, Mariano Rajoy, por estar indispuesto con un resfriado.

El Gobierno salvó ayer en el Congreso la votación de la reforma de la negociación colectiva gracias a las abstenciones de PNV y CiU, que alargaron el sufrimiento del Ejecutivo hasta la misma votación y que se decantaron por la abstención después de duras negociaciones. La reforma salió adelante por 169 votos a favor (PSOE), 159 en contra (PP, ERC, IU-ICV, BNG y UPyD) y 20 abstenciones (CiU, PNV, CC y UPN).

"Parece que otras consideraciones de índole interna que muy poco tienen que ver con las dificultades que está pasando nuestro país desde el punto de vista económico han permitido que este primer trámite se haya salvado", afirmó Moragas. El PP español y el PPE en su conjunto escucharán hoy la postura del líder de la oposición mayoritaria conservadora griega de Nueva Democracia (ND), Antonis Samaras, y le pedirá que su partido dé su visto bueno al plan de ajuste presentado por el Gobierno socialista y al que éste se opone.

"Grecia debe cumplir y al mismo tiempo entendemos que hay que ayudar a Grecia", señaló el coordinador de Relaciones Internacionales del PP. La línea mayoritaria del PPE es que en Grecia haya un consenso nacional para aprobar el paquete de medidas de ajuste y de reformas.

Preguntado si ese planteamiento no se podría aplicar también a España, Moragas dijo que el PP "ha mostrado sentido de responsabilidad en numerosas de las reformas que se han ido planteando, en otras consideramos que no son reformas serias y no coinciden con lo que está planteando la UE". "En todo caso Grecia y España no tienen nada que ver.

Están en situaciones muy distintas y el comportamiento de las oposiciones en ambos países tampoco es el mismo", agregó. "La UE lo que exige son reformas serias", dijo, pero en "muchas ocasiones hemos visto cómo el Gobierno ha planteado reformas con cada vez más cosmética y con una ausencia de la profundidad que exige la situación", añadió Moragas.

El PP lleva exigiendo "el camino de las reformas" desde hace mucho tiempo, pero entiende que "hay que dejar la cosmética y entrar en la cirugía", un mensaje que traslada a todos sus socios, añadió. En su opinión, la defensa del proyecto del euro se basa en la disciplina fiscal y en la flexibilidad de la economía.

"Nosotros entendemos que la última reforma no iba exactamente en esta línea, por eso hemos votado en esta primera votación, luego ya veremos en el trámite parlamentario, en contra", explicó, en referencia a la reforma de la negociación colectiva.