La compra navideña se dispara: los precios de los alimentos suben un 4% en dos semanas

A una semana de la Nochebuena, lo habrán notado, los precios de los alimentos navideños no dejan de subir. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha detectado una nueva subida de los precios del 3,9% en alimentos típicos de estas fechas solo en las dos primeras semanas del mes. Aunque el repunte es "significativo", se sitúa por debajo del 6,1% del año pasado.

Lo que más ha subido son los percebes, casi un 30%, seguido de la pularda (+15,3%), las angulas, que están un 11,5% más caras que hace dos semanas y el pavo (+ 4,8%).

También aumentan, aunque en menor medida, carnes y pescados habituales en las mesas navideñas como el redondo de ternera, la merluza, la lubina o los langostinos.

Además, siete productos han alcanzado su máximo histórico, entre ellos, el jamón ibérico de cebo, el cordero lechal y el pavo entero.

A pesar de estas subidas, hay un respiro en el carrito. Las ostras (-8,1%), la granada (-3,1%) y la piña (-1,5%) bajan algo de precio.

La OCU recomienda planificar con antelación, aprovechar ofertas y no descartar optar por alimentos congelados.

Algunos roscones reducen peso o cambian la nata por preparados

La otra sorpresa viene con otro clásico navideño que también lo encontramos más caro: el roscón de Reyes.Según un estudio de FACUA, su precio se ha disparado de media un 6,8% en las grandes cadenas en el último año, con incrementos que alcanzan el 34% en algunos formatos de supermercados.

FACUA alerta además de que algunos roscones más baratos no llevan nata, sino preparados vegetales que pueden confundir al consumidor. Recomiendan mirar bien la etiqueta porque están detectando que algunas marcas están cambiando el formato y reduciendo el peso de los roscones. Es decir, 'reduflación': envases más pequeños al mismo precio o incluso más caros.

Las organizaciones de consumidores coinciden: comparar, leer bien las etiquetas y planificar es más clave que nunca para que la factura navideña no se dispare.

