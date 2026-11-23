Pedro Sánchez sigue marcando su campaña por los anuncios de cara a una próxima legislatura. El presidente del Gobierno se compromete a aprobar un nuevo impuesto a los ultrarricos para promocionar vivienda protegida, blindar las pensiones y una prestación por la crianza de hijos.

A través de un vídeo publicado en su red social, el jefe del Ejecutivo tira una moneda al aire y dice que "si sale cara pagan los ultrarricos y si sale cruz, también".

En el vídeo se precisa "las fortunas superiores a 100 millones de euros tendrán que pagar por lo que les corresponde", pero no explica en qué consistirá el citado impuesto, ni cuál será el porcentaje.

"Que los millones también se traduzcan en derechos", añade para también sacar pecho de haber "reducido la desigualdad de renta a mínimos históricos" y apunta que se sigue concentrando en pocas manos ya que el 0,1% más rico concentra más del 10% de la riqueza. "Y su peso no deja de crecer desde 2010".

El PSOE, por su parte, ha puntualizado que este impuesto no afectará a las clases medias, a los ahorradores ni a los pequeños y medianos empresarios.

Los socialistas consideran que estas grandes fortunas "consiguen pagar proporcionalmente menos que una familia trabajadora aprovechando los límites del sistema fiscal".