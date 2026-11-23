Veinte exministros socialistas de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero han expresado su apoyo a Pedro Sánchez ante las elecciones generales del 29 de noviembre y la posibilidad de que el PP forme un Ejecutivo con Vox.

En un manifiesto, sostienen que la cita electoral pone en juego "mucho más que una mayoría parlamentaria" y llaman a respaldar el proyecto del PSOE.

"Nos jugamos el modelo de sociedad, los valores democráticos y el país que hemos querido y que queremos dejar a nuestros hijos y nietos", afirman los firmantes.

A su juicio, España atraviesa un momento "tan crucial" que exige apoyar el proyecto socialista que "hoy representa Pedro Sánchez".

Los exministros alertan de una "encrucijada" para España

Los antiguos miembros del Ejecutivo advierten de que el país se encuentra "ante una encrucijada que marcará el rumbo del país durante generaciones".

"Las próximas no son unas elecciones más", subrayan en el documento, en el que alertan de las consecuencias que tendría la entrada de Vox en el Gobierno.

"Por primera vez en nuestra historia democrática, la extrema derecha puede entrar en el gobierno y reproducir esquemas del pasado que tanto nos han hecho sufrir", sostienen.

Entre los firmantes figuran Miguel Sebastián, Leire Pajín, Magdalena Álvarez, José Blanco, Miguel Ángel Moratinos, José Montilla, Antonio Camacho, Jesús Caldera, Elena Espinosa, Mercedes Cabrera y Beatriz Corredor. También respaldan el texto Rosa Aguilar, Mariano Fernández Bermejo, Juan Fernando López Aguilar, Trinidad Jiménez, Manuel Chaves y Ramón Jáuregui.

Los exministros aseguran que no ignoran "los errores que se hayan podido cometer" durante el Gobierno de Sánchez ni menosprecian "las soluciones que puedan parecer insuficientes". Defienden que la autocrítica forma parte de la cultura democrática y de la actuación de quienes han ejercido responsabilidades públicas.

Bono pide a González que reconsidere el voto en blanco

El apoyo se suma al expresado este sábado por José Bono en un acto electoral en Alcázar de San Juan. El expresidente del Congreso y de Castilla-La Mancha se dirigió a Felipe González por su intención de votar en blanco el próximo 29 de noviembre.

"El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE"

"Felipe, haz el favor, hombre, no hagas el tonto. El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE", afirmó Bono, que participó en el acto junto a Isabel Rodríguez, José María Barreda y Rosa Melchor.

Bono apeló al afecto y la admiración hacia González para pedirle que reconsiderara su posición. "Si se te ha ido, recupéralo", manifestó tras aludir a que, con los años, "algunos días se te va el tiro".

El exministro también reconoció haber mantenido discusiones y desacuerdos con Sánchez, aunque defendió sus cualidades personales y políticas. Aseguró que "siempre" ha encontrado en él "a un hombre elegante" y "a una persona intelectualmente respetuosa".

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