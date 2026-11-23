Mercadona cerrará sus supermercados en España y Portugal a las 18:00 horas los días 24 y 31 de diciembre, lo que supone una hora antes de lo que hasta ahora venía haciendo, tal y como indica la compañía.

Con esta iniciativa, Mercadona continúa avanzado en medidas pioneras que contribuyen a mejorar la jornada laboral de su plantilla, que dispondrá de más tiempo para compartir con familiares y amigos en dos fechas especialmente señaladas.

La nueva medida se suma a la mejora ya implantada este año en materia de conciliación como es la ampliación en una semana más del periodo de vacaciones, que ha pasado de 30 a 37 días.

El comunicado de la compañía concluye detallando que "ambos hechos, que contribuyen al objetivo de que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100%, suponen una gran mejora en la jornada laboral de la plantilla y consolidan a la compañía como referente en el sector".

Mercadona incorpora un nuevo método de pago en los supermercados

Unida a esta noticia, Mercadona incorporará un nuevo método de pago en los supermercados con la que no hace falta utilizar tarjeta o efectivo.

Con esta medida la cadena de supermercados busca agilizar las compras a sus clientes sin tener que sacar la cartera para pagar en efectivo o con tarjeta.

Se trata de una fórmula de pago mediante Bizum Pay, un protocolo que permite el pago directo sin contacto con un dispositivo móvil que cuente con tecnología NFC.

De este modo, para poder abonar la compra en la línea de caja, los consumidores solo tendrán que acercar su teléfono móvil al datáfono o usar un código QR para pagar directamente con esta aplicación vinculada a una cuenta bancaria o tarjeta.